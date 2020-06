Cette fois c’est sûr, Kevin Durant et Kyrie Irving ne joueront pas la fin de saison : y’a encore quelqu’un pour miser sur les Nets ?

Avec le chamboulement du calendrier NBA lié à la suspension de la saison le 11 mars dernier, certains imaginaient un potentiel retour de Kevin Durant avec les Nets. Cela a souvent été démenti, mais cette fois-ci c’est le joueur lui-même qui l’annonce : il ne jouera pas cette saison, et son pote Kyrie Irving ne reviendra pas non plus.

Les fans des Nets peuvent arrêter de rêver, et les bookmakers peuvent faire remonter la cote de la franchise de Brooklyn. Non, Kevin Durant ne profitera pas du décalage de la saison pour jouer du côté de Disney dans les mois à venir. Lors d’un entretien avec Marc J. Spears de The Undefeated, la superstar a définitivement mis fin aux rumeurs en confirmant son absence des terrains jusqu’à la saison 2020-21, comme ce qui était prévu.

« Ma saison est terminée. Je ne prévois pas du tout de jouer. L’été dernier, quand c’est arrivé, on avait pris la décision d’attendre jusqu’à la saison suivante. Je ne prévoyais pas du tout de jouer cette saison. »

Pas de précipitation, pas de risque. La patience est une vertu comme on dit.

« Attendre est la meilleure chose à faire pour moi. Je ne pense pas être prêt pour jouer à ce niveau d’intensité lors du prochain mois. Cela me laisse plus de temps pour me préparer en vue de la saison prochaine, et le reste de ma carrière. »

Il y a quasiment un an jour pour jour, KD s’était pété le tendon d’Achille à Toronto lors du Game 5 des Finales NBA. Aujourd’hui, il se sent bien, il s’entraîne, et il a retrouvé ses sensations. Mais visiblement, c’est encore un peu tôt pour reprendre la vraie compétition. Durant n’exclut cependant pas de rejoindre ses coéquipiers à Orlando, où il pourrait retrouver son grand copain Kyrie Irving.

Kyrie Irving suggested on the NBPA conference call today that it's possible he could join the Nets in Orlando this summer — as an inactive player supporting his teammates, sources said. Irving had season-ending shoulder surgery on March 3. https://t.co/MKrfaGQhwy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 6, 2020

Parce que oui, n’oublions pas Uncle Drew. Vendredi, lors de la conférence de l’union des joueurs concernant la reprise de la saison NBA, Kyrie a indiqué qu’il pourrait faire le déplacement en Floride, mais uniquement pour jouer le rôle de tourneur de serviettes. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Irving restera effectivement un joueur inactif, lui qui a été opéré de l’épaule le 3 mars dernier, quelques jours avant la suspension de la saison. Pour sa première année à Brooklyn, Drew était plus à l’infirmerie que sur les parquets, lui qui a disputé seulement 20 rencontres au total pour des stats de 27,4 points, 5,2 rebonds et 6,4 passes décisives. Les Nets vont ainsi devoir se débrouiller avec Spencer Dinwiddie, Caris LeVert & Cie, et il faudra attendre la saison 2020-21 pour voir la franchise new-yorkaise avec toutes ses armes. C’est un peu ce qui était prévu à la base de toute façon, la saison actuelle devant servir de transition vers l’année prochaine quand KD sera de retour. Mais entre les blessures de Kyrie, les polémiques liées aux déclarations de ce dernier, le départ du coach Kenny Atkinson et le bordel provoqué par la suspension de la saison, on ne peut pas dire que la saison fut un long fleuve tranquille à Brooklyn…

Pas de Kevin Durant, pas de Kyrie Irving, cette fois-ci c’est clair. Ceux qui imaginaient un scénario de fou avec les Nets qui se battent pour le titre sous l’impulsion du retour des deux stars peuvent définitivement l’oublier.

Source texte : The Undefeated / ESPN