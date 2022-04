On parlait des Nets comme de sérieux prétendants à la victoire au mois de juin, ils ne verront finalement pas la couleur du mois de mai. Quelle déception pour Brooklyn, qui a subi la loi implacable des Celtics pendant quatre matchs dont trois à sens unique. De Kevin Durant à Kyrie Irving en passant par tous les joueurs du groupe et le coach Steve Nash, personne n’aura répondu présent, et ça donne une méchante humiliation à la fin de la foire.

Les Nets vont sans doute devoir festoyer bien longtemps à Cancun pour se sortir de l’esprit ne serait-ce qu’un instant la déconvenue monstrueuse qu’ils viennent de prendre en prime time devant toute la planète basket. Coup de balai infligé par les Celtics, qui n’a souffert d’aucune contestation de la dernière seconde de la première rencontre au buzzer final de la quatrième. Oui, on exclut le Match 1 de tout ça car même si les Nets avaient montré un aperçu de toute la fébrilité de leur jeu, on a quand même eu le droit à 48 minutes de pur spectacle, faut bien le dire. On s’est bien fait rouler tiens, façon Jayson Tatum sur Kyrie Irving. Trois sorties des Nets ensuite, trois défaites pas belles, c’est du 100% et si vous avez suivi c’est quasiment l’exact opposé du pourcentage aux lancers de Nic Claxton ce soir. Les Celtics ont tout simplement joué un jeu qui est la pire faiblesse de Brooklyn : des possessions de 24 secondes qui finissent par un shoot primé, des séquences défensives qui écœurent les meilleurs attaquants adverses. Rien à dire, c’est une masterclass de basket qu’ils nous ont offert pendant neuf jours.

On va donc parler des Nets, même si ce n’est pas trop appréciable d’évoquer un basket aussi bafouillé. Offensivement, la série s’est approchée du zéro : si Kyrie ou Kevin n’est pas là pour assurer, sauve qui peut car ça devient tout de suite bien trop compliqué. Dommage, les deux zozo ont été mis sous entrave par la défense des Celtics du début jusqu’à la fin de cette série, et malgré son talent énorme, le duo des Nets n’aura pu rivaliser qu’un seul match : le premier. Derrière, ajustements signés Ime Udoka, et les rares espaces disparaissent pour de bon. Personne dans la rotation des Nets n’a la capacité de prendre ne serait-ce qu’un moment à son compte pour soulager les siens, et ça se paye. On aime bien Bruce Brown hein, on a kiffé la contribution des papys Blake Griffin et Goran Dragic cette nuit, Seth Curry a répondu présent, mais faut pas déconner quand même. Défensivement, bien évidemment c’était pas fameux non plus : parce que les attaquants adverses sont trop bien coordonnés et aussi parce qu’ils sont plus grands. Possédant très souvent un temps de retard, les gars de Brooklyn n’ont fait globalement que courir après le ballon, punis au rebond et sur le laxisme des ouvertures laissées à 3-points. Bref, 0+0 ça nous donne la tête à Toto et surtout un sweep des familles qui fera date dans l’histoire de la franchise. Ben Simmons n’a pas joué, ça aurait pu changer les choses ? Peut-être, mais il n’a pas joué. Pendant que James Harden joue lui chez les Sixers, les Nets ont eux récupéré Bennou… pour chauffer le banc. Sacrée affaire. Bref, le chantier qui s’ouvre est important pour la franchise new-yorkaise, qui a beaucoup de choses à construire autour de Kyrie et Kevin pour espérer autre chose qu’une branlée mémorable au premier tour.

Le réveil de demain matin sera sans doute aussi difficile qu’un lendemain de grosse soirée, mais il est nécessaire : les Nets devront revenir avec d’autres choses à proposer en octobre prochain. À commencer par un plan de jeu fiable, mais aussi une équipe plus solide globalement et surtout… une âme, car c’est bien cela qui a manqué à Brooklyn lors de cette série.