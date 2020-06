La NBPA approuve aussi le plan de reprise : très bien, par contre un début de saison 2020-21 le 1er décembre, non merci

Après les proprios, le syndicat des joueurs (NBPA) a approuvé vendredi la reprise de la saison à 22 équipes, le 31 juillet prochain du côté d’Orlando. Une simple formalité qui demandait quand même une officialisation. Tout n’est pas encore ficelé, mais tout le monde a envie de rejouer dès que possible. Allez, c’est validé.

Adrian Wojnarowski d’ESPN s’est occupé de délivrer le parchemin officiel à la plèbe. Sauf cataclysme mondial, il y aura bien de la NBA de fin juillet à début octobre. On n’a pas connu de meilleure nouvelle en 2020, à ce jour. C’est dire. On ne voyait pas comment la volonté d’Adam Silver de tout mettre en œuvre pour reprendre aurait pu être contestée, sauf à Portland évidemment. Pour preuve, le plan de reprise a été approuvé à l’unanimité par les 28 représentants au sein de la NBPA selon Shams Charania de The Athletic. Et même s’il reste quelques détails à régler, le syndicat des joueurs est donc d’accord pour remettre les sneakers à World Disney le 31 juillet, et ainsi terminer une saison 2019-20 très spéciale.

The NBA and NBPA will work through a number of details in the next week on the resumption in Orlando, but sides are ready to move together toward the July 31 tip. https://t.co/lgYhAKShPr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2020

Par contre, concernant le début de la saison 2020-21, un terrain d’entente n’a pas encore été trouvé entre la NBA et la NBPA. La Grande Ligue aurait la date du 1er décembre en tête pour faire revenir ses poulains, tout ça dans le but de ne décaler la reprise « normale » que d’un mois. En règle générale, la NBA commence vers fin octobre. L’objectif du boss Adam Silver est donc de faire retomber la Ligue sur ses pattes au maximum en ne reprenant pas trop tard la saison prochaine, notamment parce qu’il y aura les Jeux Olympiques à l’été 2021 (début le 23 juillet). Une course à laquelle le syndicat des joueurs n’est vraisemblablement pas très chaud de participer. En reprenant le 1er décembre, les camps d’entraînement débuteraient trois à quatre semaines avant, soit début novembre. Michele Roberts, directrice générale de la NBPA, est logiquement en désaccord avec ces éventuelles dates, sachant que la saison actuelle va se terminer début octobre. Un petit mois de repos seulement avant la reprise des camps d’entraînement, c’est tendu. Attention à ne pas cramer les joueurs chère NBA. ESPN rapporte d’ailleurs que cette revendication fait partie d’un très grand nombre d’éléments à étudier.

Si le chantier de la saison 2019-20 semble se terminer, celui de la campagne 2020-21 ne fait que commencer. Mais le plus important aujourd’hui, c’est qu’on aura bientôt du basket sur nos écrans. Le syndicat des joueurs a visiblement autant les crocs que nous. Allez, plus que quelques semaines à attendre.

Source texte : ESPN / The Athletic