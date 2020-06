Seuls contre tous : les Blazers rejettent le plan de reprise à 22 équipes, peut-être qu’ils voulaient une wild-card pour les Playoffs ?

On a tous ce pote qui ne veut jamais rien faire comme les autres et qui se plaint tout le temps. En NBA, ce pote c’est Portland. Menés par Damian « Calimero » Lillard, les Blazers sont les seuls à avoir rejeté le plan de reprise de la NBA qui a finalement été approuvé… à 29 contre 1.

Ce jeudi, le Board of Governors se réunissait virtuellement pour voter la proposition d’Adam Silver de reprendre la saison avec 22 équipes et un potentiel tournoi play-in entre le huitième et le neuvième de chaque Conférence si l’écart est de moins de quatre matchs au terme des huit seeding games. Ainsi, les non-playoffables auront 16 jours pour tenter d’aller chercher le huitième spot ou de s’en rapprocher suffisamment pour jouer leur saison sur deux matchs. Un format qui peut toujours être critiqué mais qui semble tout de même assez fair vis-à-vis des franchises invitées à Orlando alors qu’elles ne faisaient pas partie du Top 8 au moment de l’interruption de la saison. Soumis au vote des 30 propriétaires de franchises, le plan de reprise a finalement été approuvé avec 29 « Oui » et 1 « Non » qui a rapidement été identifié comme étant celui de Portland. Grosse surprise… Le meneur des Blazers, Damian Lillard, s’était déjà exprimé sur son souhait de voir une reprise avec un tournoi du septième au douzième de l’Ouest. Pas sûr que Dallas et Memphis auraient approuvé la formule. Du coup, sous l’impulsion de Dame, C.J. McCollum rapporte sur Twitter que la décision prise par la propriétaire, Jody Allen, est celle de tout le roster de Portland.

We play for an ownership group that actually listens to its players and has a backbone. We voiced what we felt was the best option and they followed our lead. I commend our front office and Jody Allen. https://t.co/mAj5EzeiUh — CJ McCollum (@CJMcCollum) June 4, 2020

« Nous jouons pour un groupe de propriétaires qui écoute réellement ses joueurs et qui a une véritable organisation. Nous avons exprimé ce que nous pensions être la meilleure option et ils nous ont suivi. Je félicite notre front office et Jody Allen. »

Désormais, une seule question nous taraude. Mais pourquoi les Blazers ont-ils coché « Non » sur leur petit bulletin ? La réponse est simplissime. On apprend par le journaliste de Yahoo! Sports Chris Haynes que les Blazers militaient activement pour un format de tournoi ressemblant à celui de la Coupe du monde avec des phases de groupe. Une option logique pour Portland, qui aurait eu plus de chances de rallier les Playoffs et d’éviter un gros poisson dès les séries, ou l’équivalent du tour suivant pour ce genre de compétition. À l’heure qu’il est, la clique de Lillard est à 3,5 matchs des Grizzlies, huitièmes de la Conférence Ouest. Tout comme les Pelicans et les Kings. Avec huit matchs à jouer et une bonne dose de choke à ingurgiter chez les Oursons, les Blazers sont capables se souffler le huitième seed à Memphis, à condition d’être parfaits évidemment. Puis, même en étant assez proche du rétroviseur des Grizzlies, Portland se donne le droit de disputer jusqu’à deux matchs couperets face à Memphis ou le huitième quel qu’il soit, pour aller fumer les Lakers en Playoffs par la suite. Pour rappel, le neuvième devra gagner deux fois contre le huitième pour passer en cas de fameux play-in. A l’inverse, si le huitième gagne un match, la série est terminée, rideau. Enfin, autre raison de faire la gueule à Rip City, la formule retenue pour la Draft et notamment sa Loterie n’arrange par des masses les Blazers qui sont désormais assurés d’avoir le moins de chances de repartir de cette partie de ping pong avec le sourire en cas de non qualification pour les Playoffs. Chienne de vie…

Yahoo Sources: Portland preferred a 20-team return-to-play format, thus one of the reasons why they voted no to the 22-team format. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 4, 2020

Si le seum est encore bien présent dans tout l’état de l’Oregon, rien n’est perdu pour la joyeuse bande de Terry Stotts. Au contraire même, les mecs vont devoir nous prouver qu’ils méritent vraiment d’aller en postseason. Allez Dame, on arrête de bouder et on va faire peur aux Oursons.

