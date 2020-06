Jordan 6 Retro Hare : Mike reforme son duo avec… Bugs Bunny

Un an avant de se faire voler son compagnon aux grandes oreilles à l’occasion de la sortie de Space Jam 2 avec LeBron James, MJ a décidé d’exploiter à fond sa colaboration avec Bugs Bunny en dévoilant les Jordan 6 Retro Hare disponibles dans les bacs depuis ce matin chez notre partenaire Basket4Ballers.

Guest-star d’une publicité pour Jordan en 1992, Jojo était venu porter secours à Bugs Bunny avec qui il tournera un film entier quelques années plus tard. Le temps que les connections se fassent et que les producteurs lâchent quelques billets probablement. Néanmoins, les designers de pompes n’avaient pas eu besoin de ce délais pour lancer un coloris en honneur du rongeur de carotte préféré des petits et des grands. Les Air Jordan 7 Hare étaient nées. 28 ans plus tard, les équipes de marketing sont retombées sur ce vieux modèle dans les couloirs de la firme et ont donc eu l’idée de le décliner avec les Jordan 6. Cela donne un résultat frais et sans aucune ride avec une empeigne de cuir blanc et nubuck gris, une languette rouge et une semelle rouge, verte et blanche avec un gros Jumpman violet au centre. Une couleur que l’on retrouve également pour le logo Air sur le talon alors que le haut de la semelle légèrement translucide donne un aspect moderne à la paire. De quoi impressionner à coup sûr les agresseurs de Bugs.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan 7 Hare, il va juste falloir revoir la chronologie chez Jordan Brand.

les Jordan 7 Hare, il va juste falloir revoir la chronologie chez Jordan Brand. On les imagine déjà à ses pieds : BronBron dans la scène d’ouverture de son prochain long métrage dans les studios hollywoodiens.

BronBron dans la scène d’ouverture de son prochain long métrage dans les studios hollywoodiens. L’occasion parfaite pour les porter : pour un petit 2-vs-2 improvisé sur le playground de Venice Beach.

pour un petit 2-vs-2 improvisé sur le playground de Venice Beach. On aime : un coloris inédit pour la AJ6, on prend !

un coloris inédit pour la AJ6, on prend ! On aime moins : avec un petit logo des Looney Tunes, ça aurait été parfait.

sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros.

Source : Jordan Brand