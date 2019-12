Air Jordan 6 Retro Denim : un hommage déguisé aux jeans baggy de Sa Majesté ?

Alors que nous nous apprêtons doucement à rentrer dans une nouvelle décennie, Jordan Brand nous pousse à nous réinventer ainsi que notre style vestimentaire. Si on porte des jeans à longueur de journée, pourquoi ne pas non plus les avoir aux pieds ? Avec la Air Jordan 6 Retro Denim disponible chez notre partenaire Basket4Ballers, nous avons la réponse à cette question.

Pour l’une de ses dernières sorties de l’année, la marque au Jumpman a ressorti une vieille formule qui date de 2008 avec la AJ1. Cette fois, c’est la sixième du nom qui a été recouverte de jean avec des zones à l’aspect délavé pour avoir encore plus de style. On connait la goût de Michael Jordan pour les jeans mal taillés, cette fois on a peut-être trouvé une bonne raison de lui faire porter des pantalons qui tombent mieux comme on dit. Pas la peine de virer à l’extrême avec le skinny, un bon vieux regular des familles fera l’affaire ou un slim si Sa Majesté se sent pousser des ailes (ce ne serait pas la première fois). Car il va falloir virer ces pattes d’eph s’il veut pouvoir faire la promotion de sa dernière pompe. Une Jojo en jean, ça fait quand même son petit effet et les détails font plaisir aussi avec un serre-lacets rouge brandé et une partie en cuir sur la languette pour rester dans l’univers du ranch.

La fiche :

La grande-sœur : la collection Levi’s x Jordan Brand, évidemment centrée autour du jean.

la collection Levi’s x Jordan Brand, évidemment centrée autour du jean. On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook car en tant qu’égérie Jordan il se doit de toutes les porter au moins une fois et il adore tout ce qui se rapproche de la mode.

Russell Westbrook car en tant qu’égérie Jordan il se doit de toutes les porter au moins une fois et il adore tout ce qui se rapproche de la mode. L’occasion parfaite pour les porter : lors d’un Clasico OM – PSG au Vélodrome avec le maillot de Marseille extérieur de la saison 2013-14 toi même tu sais.

lors d’un Clasico OM – PSG au Vélodrome avec le maillot de Marseille extérieur de la saison 2013-14 toi même tu sais. On aime : rassembler deux choses qu’on porte tous les jours, forcément ça ne peut que cartonner.

rassembler deux choses qu’on porte tous les jours, forcément ça ne peut que cartonner. On aime moins : on espère juste qu’ils ne tueront pas trop de vaches pour habiller nos petits pieds de cow-boys.

La Air Jordan 6 Retro Denim est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. Il faudra juste pas se tromper au moment de choisir la bonne taille, un 34 risque de faire un peu petit.

Source : Jordan Brand