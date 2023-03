C’est l’un des gros sujets autour de la NBA en parallèle de la saison régulière en cours : la négociation d’un nouvel accord de travail entre joueurs et ligue. Les deux parties ont jusqu’au 31 mars pour se mettre d’accord, et les discussions vont bon train. Shams Charania rapporte aujourd’hui que l’un des sujets évoqués récemment est la règle autour des trophées individuels. Et d’un nombre de match minimum à jouer pour être éligible. On fait le point.

En voilà une nouvelle règle qui pourrait impacter assez fortement la ligue si elle était adoptée. Dans le cadre des négociations pour le nouveau CBA (convention collective, en gros) entre la ligue et la NBPA, le syndicat des joueurs, le sujet des matchs requis pour prétendre à recevoir un trophée individuel en fin de régulière a été évoqué. Aujourd’hui, ce n’est le cas que pour le trophée de meilleur scoreur, qui requiert 58 matchs joués au minimum pour être remporté.

La NBA et l’association des joueurs seraient donc en discussion avancée pour imposer un nombre minimum de matchs joués, afin d’être éligibles aux trophées NBA. 58 matchs minimum a du sens : c’est le nombre de matchs qu’il faut jouer pour le titre de meilleur scoreur aujourd’hui. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2023

Adapter cette règle à tous les trophées individuels ? C’est donc le sens des discussions qui ont eu lieu cette semaine en présence d’Adam Silver. Shams Charania indique que ces échanges sont restés très cordiaux et que toutes les parties y mettent du leur. Pour autant, le nombre de matchs n’a pas été arrêté. Cela pourrait être 58, cela pourrait être plus. De quoi forcer les joueurs à être réguliers et assidus pour prétendre à accrocher un joli trophée au dessus de la cheminée.

Et surtout, de quoi garantir à la ligue de maintenir son business à flot. Oui, chez nous aussi, on a parfois la flemme d’allumer la TV pour mater une équipe dont on sait que les meilleurs joueurs sont volontairement mis au repos, notamment avant les Playoffs. Et c’est le cas pour beaucoup de monde, derrière les télés mais aussi dans les salles. Du bif’ en moins pour la NBA en termes de revenus publicitaires, et donc par extension pour les joueurs.

Je pense pas que 58 matchs change la donne, l’histoire nous montre que les votants ne donnent pas leur voie pour un joueur qui a peu joué. Par contre, si tu hausses la barre (65 ? 67 ?), là y’a 2-3 joueurs et staff qui vont devoir discuter car ça impacte les négo estivales. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2023

On en revient donc à l’idée d’alléger le calendrier pour éviter que certaines équipes ne se prêtent au jeu du désormais bien connu “load management“. Là dessus, aucune information n’a filtré. En tout cas, la mise en place d’une telle mesure changerait pas mal de choses, à commencer par la prochaine free agency car certaines options de contrat mettent en jeu un potentiel trophée. Affaire à suivre.

Source : The Athletic