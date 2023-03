Gros programme pour débuter la semaine. Énorme choc entre Kings et Bucks. Ça va chauffer entre Stephen Curry et Devin Booker. Dallas et Memphis s’affrontent dans un match sans star. On vous le répète, le lundi est le best day of the week.

# LE PROGRAMME

0h : Pistons – Pacers

0h30 : Hawks – Wolves

0h30 : Heat – Jazz

0h45 : Mavericks – Grizzlies

1h : Rockets – Celtics

3h : Warriors – Suns

3h : Kings – Bucks

# À NE PAS MANQUER

Kings – Bucks (3h) : alors certes, il ne faudra pas manquer non plus le Warriors – Suns à la même heure. Mais là on parle du gratin de la Ligue entre les Kings et les Bucks. Cette phrase fait toujours bizarre avec les Kings à l’intérieur. Le deuxième de l’Ouest accueille les premiers de l’Est et de la ligue entière. Les Bucks restent sur une défaite contre les Warriors, sans Giannis sur le terrain. En tout, Milwaukee affiche quand même un bilan de 19 victoires pour 2 défaites sur les 21 derniers matchs. Ça se pose là. Les Kings sont également en forme avec huit wins sur leurs dix derniers matchs. Une grande forme qui leur ont permis de doubler Memphis au classement.

Ce soir le Greek Freak n’est pas certain de jouer. Sans sa présence, le match sera vraisemblablement très équilibré avec deux effectifs ou du moins deux cinq majeurs qui ont de quoi se répondre. Milwaukee aura peut-être un avantage à l’expérience et à l’agressivité. Les Kings peuvent compter sur un duo Fox – Sabonis qui fonctionne à merveille et sur leur public. Alors la question reste la même à chaque fois : est-ce que ça “light the beam” ce soir ou pas dans les rues de Sacramento ?

# À SUIVRE ÉGALEMENT