Après une édition historiquement basse en termes d’audience et critiquée par les participants eux-mêmes pour la morosité du contenu, la NBA a réagi quant à l’avenir du All-Star Game. L’équipe de direction de la ligue est bien consciente de la situation et souhaite ajuster au mieux la formule, tout en préservant ses joueurs.

En déplacement du côté de Dakar pour promouvoir la Basketball Africa League, Mark Tatum a brièvement répondu à ESPN concernant le All-Star Game et ses audiences historiquement faibles. Ce qui est sur le principe une fête du basket et la principale vitrine de la NBA à l’international s’est transformé en fiasco, notamment lors du match en lui même, que Michael Malone – coach de la Team LeBron – a qualifié de “pire match de basket jamais joué”. Des propos cinglants qui forceront la NBA à ajuster la formule l’année prochaine, selon le bras droit d’Adam Silver.

“Il n’y a pas de doutes. Nous devons nous pencher sur le All-Star Game et faire des ajustements. Nous devons continuer à nous assurer qu’il s’agit d’un produit divertissant pour les fans” – Mark Tatum

L’arrivée de l’Elam Ending en 2020 avait apporté une petite dose de fraîcheur sur le match, qui avait été plus plaisant que les années passées à regarder. Souci ? Le concept s’est vite essoufflé, et les débats sur l’intensité et plus globalement l’intérêt d’une telle rencontre ont été déterrés aussitôt. Mark Tatum le rappelle ainsi, demander à des joueurs de mettre le paquet sur l’intensité pour un match qui ne revêt qu’un intérêt honorifique, c’est compliqué. L’objectif est donc de discuter et de rester sur des changements qui iront aux joueurs, les principaux acteurs.

“Nous devons être également vigilants. C’est un match d’exhibition, et nous ne voulons pas que des joueurs se blessent durant la rencontre. Il y a un équilibre à trouver. C’est quelque chose que nous regardons, et au sujet duquel nous discutons avec les joueurs, des choses que nous pourrions faire différemment l’année prochaine” – Mark Tatum

Une affaire d’équilibre qui déterminera la suite des opérations, même si à côté d’audiences en berne, la NBA peut pleinement se satisfaire d’avoir passé le cap du demi-milliard de vues sur ses différents réseaux sociaux et plateformes vidéos au terme du weekend, notamment grâce à la performance magique de Mac MacClung au concours de dunks.

