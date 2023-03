C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Rudy Gobert !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Après Kyrie Irving et Isiah Thomas, on part faire un tour dans la raquette pour ne pas en sortir pendant une petite heure. Ça part du côté de Salt Lake City et Saint-Quentin, en passant par Minneapolis, un peu, et on fait donc le tour du propriétaire chez… Rudy Gobert. Le meilleur coéquipier all-time de Rudy est-il un mec qu’il ne peut en réalité pas blairer ? Ce serait quand même incroyable mais imaginez quand même. Quelques saisons pleines de wins dans l’Utah, pas de bague mais de vraies grosses campagnes, et donc tout autour de Rudy – c’est le cas de le dire – quelques grognards qui nous viennent en tête. Est-ce qu’on pose déjà des mecs des Wolves ? Est-ce qu’on privilégie la Jazz Nation ? Réponses dans 51 minutes, et rendez-vous en commentaires pour en causer ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.