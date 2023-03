La NBA, une ligue dans laquelle seuls les meilleurs basketteurs du monde peuvent prétendre jouer. Et pourtant, une ligue qui peut parfois réunir des gars autour de valeurs fortes, telles que l’amitié, le collectif… et même la famille. Retour sur le jour où Tracy McGrady et Vince Carter ont appris qu’ils partageaient des ancêtres communs, une histoire aussi touchante que sympathique.

Un récit qui fait sourire dès le lundi matin, c’est ça que c’est bon. Nés tous deux en Floride, Vince Carter et Tracy McGrady n’ont jamais eu de lien ni même vent de l’existence de l’autre malgré une grand-mère commune. Ce n’est qu’en 1997, peu avant la Draft de T-Mac, que les deux zozos vont apprendre qu’ils partagent le même sang. Dans un contexte pour le moins original.

À quelques semaines de l’arrivée de Tracy dans la ligue, ce dernier effectue sa préparation à Chapel Hill, dans la prestigieuse université de North Carolina. Pour l’aider à fignoler son basket, des jeunes de la fac sont mis à disposition, parmi lesquels un certain Vince Carter, alors encore en NCAA mais déjà suivi pour son talent par de nombreux scouts.

Vince Carter and Tracy McGrady tell the story of how they found out they were cousins 🤯 (via @TheVCShow) pic.twitter.com/vfgbZmGUru — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2023

Le parfait partenaire d’entraînement pour McGrady, qui passera toute une semaine avec lui… à l’exception du vendredi, puisqu’il signale à Vince qu’il doit se rendre à une réunion de famille. Ok, pas de souci, on se voit la semaine prochaine. Sauf qu’un événement incroyable va alors avoir lieu : un appel de la mamie de Vince. Décrochant au téléphone sans savoir trop quelle est la raison de cet appel, Carter entend une voie qu’il connaît bien au bout du fil, lui criant :

“YO MEC LA FORME ? ON EST COUSINS MEC, ON EST COUSINS” – T-Mac à Vince Carter, par téléphone

Vous vous en douterez, mère-grand a laissé le tel’ à Tracy, qui hurle sa joie dans les oreilles d’un Vince Carter qui est complètement ahuri par la nouvelle. Les deux garçons n’en reviennent pas, et ils deviendront deux ans plus tard les joueurs d’une seule et même équipe, à Toronto. Ils marqueront, au fil de leurs carrières respectives, la NBA de leur empreinte, avec des styles différents mais tout aussi uniques et reconnaissables. L’histoire est magnifique, vous ne trouvez pas ?

Source : The VC Show via Bleacher Report