La nouvelle est tombée dans la nuit. Felton Spencer, ancien joueur du Jazz dans les années 90, est décédé à 55 ans. C’est sa famille qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Les raisons de la mort n’ont pas été dévoilées.

La nuit dernière, le pivot du Jazz des années 90, Felton Spencer, est décédé à l’hôpital de l’université de Louisville, là-même où il avait joué avant d’arriver en NBA. Pour les plus jeunes qui ne connaitraient pas ce joueur, il s’agit tout de même du 6e pick de la draft 1990. Il démarre alors sa carrière chez les Wolves, mais atteint son apex au Jazz entre 1994 et 1996, titulaire aux côtés de Karl Malone et John Stockton. Malgré sa haute position à la draft, il n’explosera jamais en tant que star de la ligue mais évoluera tout de même à 9,3 points et 7,6 rebonds de moyenne à son prime.

Mais qu’importe les stats en carrière dans un drame pareil. Sa sœur, Tammy Pollock, nous a appris son décès sur les réseaux en lui adressant un formidable message d’amour.

Notre bien aimé Felton Spencer est décédé paisiblement cet après-midi. Notre famille remercie l’hôpital de l’université de Louisville, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ses soins. Nous sommes fiers de tout ce qu’il a fait sur le terrain et dans sa vie personnelle. C’était un géant gentil et doux dont la présence physique nous manquera beaucoup. Nous avons le cœur brisé, mais vos pensées et vos prières nous réconfortent.

@AP @wave3news @WLKY @WHAS11 @WDRBNews @espn Our beloved Felton Spencer – former @uofl basketball legend, retired 12 year NBA veteran and 6th pick in the 1990 NBA draft, and former assistant college coach – passed away peacefully this afternoon. pic.twitter.com/F9mU3Gjali — Tammy Pollock (@tammytpollock) March 12, 2023

Certains de ses anciens coéquipiers lui ont également rendu hommage comme Thurl Bailey qui vante “sa dureté sur le terrain, mais son amour et son humour en dehors.” Gordon Chiesa ancien coach assistant au Jazz se sent quant à lui “privilégié d’avoir pu entraîné un joueur comme ça, compétiteur, défenseur mais toujours très humble.” Tous ces hommages montrent bien quel genre de joueur et d’humain il était. Un géant, un géant au grand cœur.

Source texte : Yahoo Sports