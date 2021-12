Programme NBA : Cavs – Jazz à 21h30, on finit la semaine aussi bien qu’on l’a commencée

Petit programme pour ce Sunday Night Live avec seulement quatre rencontres mais un Cavs – Jazz qui devrait envoyer du lourd en prime time. Mater un bon match NBA sans finir avec les cernes de Voldemort le lundi matin, c’est clairement jouable aujoud’hui.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021

21h30 : Cavaliers – Jazz (BeIN Sports 2)

Cavaliers – Jazz (BeIN Sports 2) 0h : Raptors – Wizards

Raptors – Wizards 0h : Hawks – Hornets

Hawks – Hornets 1h : Rockets – Pelicans

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Cavaliers – Jazz (21h30) : quand on regarde le programme de près, cette rencontre est clairement celle qui sort du lot et de très loin. Le Jazz vient de boucler un 3/3 à la maison et les voilà de nouveau sur la route pour solidifier leur troisième place à l’Ouest tout en essayant, si possible, de se rapprocher des deux ogres au-dessus. Pour cela, il faudra se débarrasser d’une équipe des Cavs qui vend du rêve sur les derniers matchs. Victorieux à Dallas, Miami et Washington, Cleveland vient de boucler un road trip à 100% et ils doivent à présent faire en sorte d’être aussi forts à la maison (5-6 à domicile, 8-4 à l’extérieur !). Pour cette rencontre, on devrait avoir un beau duel sous les panneaux et Rudy Gobert aura fort à faire avec Jarrett Allen. Evan Mobley devrait lui se coltiner le tenace Royce O’Neal. Pas un cadeau pour un rookie mais le jeunot a prouvé qu’il n’avait peur de rien. Si on nous avait vendu cette affiche avant le début de saison, on aurait sans doute misé sur un blowout des Mormons. Maintenant, on aurait bien du mal à savoir sur qui parier.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Wizards viennent de prendre l’eau à la maison contre Cleveland et ils se doivent de réagir chez les Raptors. Attention quand même car les Dinos viennent de briser la belle série des Bucks.

Le calvaire commence pour les Hornets : déplacement à Atlanta sans LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels, COVID oblige. Si Miles Bridges et Gordon Hayward veulent planter 30 points par match, c’est le moment.

Les Rockets visent une sixième victoire de rang contre les Pelicans. Pour info, ils ont la meilleure dynamique de toute la Ligue actuellement alors qu’ils sont quatorzièmes à l’Ouest. Sacré paradoxe hein ?

Comme chaque dimanche, la NBA se met à l’heure européenne et on peut donc savourer une belle affiche juste après le diner. Quoi de mieux pour finir la semaine en beauté ?