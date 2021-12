Coucou les Cavs : entre défense de fer et Twin Towers, direction les Playoffs ? Apéro TrashTalk

Belle surprise à l’Est, Cleveland fait rêver et il fallait qu’on se pose sur le pouf pour en parler. Jarrett Allen, Evan Mobley, Darius Garland, c’est parti pour un apéro spécial Cavs !

Solide sixième de sa conférence et restant sur quatre victoires de rang dont trois raclées infligées à l’extérieur, Cleveland a dépassé le stade d’équipe sympathique du début de saison. Les Cavs sont plus que sérieux et l’époque où ils servaient de punching-ball semble bien lointaine. La défense est incroyable (2ème defensive rating, seuls les Warriors font mieux), la paire Jarrett Allen-Evan Mobley régale dans la peinture, Darius Garland a pris le costume de patron du backcourt en l’absence de Collin Sexton et tout le monde semble kiffer sa vie sur le parquet, même Kevin Love. Malgré les blessures, le COVID et un calendrier hardcore pour attaquer la saison, la franchise de l’Ohio trouve toujours le moyen de s’en sortir et elle semble bien partie pour nous sortir une année qui claque. De quoi rêver des Playoffs en avril ? On n’en est pas là mais vu ce qu’on voit en ce début de saison, ça serait loin d’être immérité.

Vous connaissez la chanson : on se pose dans un fauteuil confortable, on prend un truc à grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on savoure avec les copains de la balle orange.