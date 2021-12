Le pari spécial NBA Sunday : 320€ à gagner en misant sur un Christian Wood solide au scoring

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 5 décembre, c’est un très beau programme que nous offre la NBA avec quatre matchs au menu dont un premier – entre Cavaliers et Jazz – à une heure agréablement européenne (21h30). Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Cavaliers (2,55) – Jazz (1,52)

00h00 : Raptors (1,77) – Wizards (1,98)

00h00 : Hawks (1,29) – Hornets (3,60)

01h00 : Rockets (2,20) – Pelicans (1,62)

Le pari qu’on sent bien

Christian Wood marque minimum 20 points contre les Pelicans (2,15) : depuis que Stephen Silas a (enfin) décidé de ne jouer qu’avec un seul vrai intérieur, les Rocket sont sur une série de 5 victoires consécutives. Sur ces 5 matchs, Christian Wood (c’est lui l’intérieur hein) a atteint la barre des 20 points à 3 reprises. A noter qu’il n’a pu le faire contre le Thunder mercredi dernier car il est sorti très tôt après s’être tordu la cheville. Une blessure sans gravité puisque Wood était de nouveau sur le parquet deux jours plus tard et a d’ailleurs marqué 20 points contre le Magic. Toujours est-il qu’il ne serait pas surprenant de voir l’ami Christian jouer entre 30 et 35 minutes et prendre sa quinzaine de tirs cette nuit encore. S’il en met disons une petite moitié (46% au tir pour lui cette saison) dont un 3 points ainsi que quelques lancers, les 20 unités sont tout à fait dans ses cordes face à la défense intérieure des Pelicans qui n’est pas non plus le cadenas le plus terrifiant de la ligue.

Le combiné à tenter

Les Hawks gagnent contre les Hornets et le Jazz gagne chez les Cavaliers (1,95) : les Hawks ont quelques joueurs blessés (Bogdanovic, Hunter et Okongwu) ainsi que quelques joueurs « questionable » mais ils sont tout de même mieux équipés que ces hornets bien covidés et qui joueront ce soir sans Lamelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels. La cote de la victoire des Hawks est à 1,29. Déplacement périlleux pour le Jazz chez les Cavs. Pour autant, Donovan Mitchel, Rudy Gobert et leur bande sont favoris. A eux de le prouver sur le terrain. La cote est à 1,51.

Une petite folie pour finir ?

Fred VanVleet marque minimum 25 points contre les Wizards (3,10) : le meneur des Raptors commencerait-il à trouver un peu de régularité dans son scoring (dont son équipe à absolument besoin !) ? Sur 3 de ses 4 dernières sorties, VanVleet a dépassé la barre des 25 unités marquées. Et ce, face à des défenses sérieuses comme celle des Bucks ou celle des Celtics. Alors ? Folie ou pas ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

