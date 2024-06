Finales NBA 2024 : Game 1, Boston frappe fort d’entrée ! Apéro TrashTalk

Les Finales NBA ont officiellement commencé la nuit dernière avec la large victoire des Boston Celtics face aux Dallas Mavericks. Un premier match qu’on a voulu débriefer dans un Apéro TrashTalk. La base !

Un match, un débrief. C’est notre formule pour ces Finales NBA 2024, alors on ne perd pas de temps et on analyse tout de suite la première manche de cette ultime série entre Dallas et Boston. On va forcément focus sur l’énorme retour de Kristaps Porzingis, qui a fait très mal à Dallas en sortie de banc. Zoom également sur la défense des Celtics, qui a réussi à contenir Luka Doncic et Kyrie Irving en les coupant de leurs coéquipiers. Enfin, on va forcément aussi se projeter sur le Game 2, en essayant de voir quels sont les ajustements que peut réaliser Dallas pour essayer de rebondir. À table !