Probablement la saison la plus décevante de Milwaukee depuis le limogeage de Jason Kidd en 2017. Cela faisait longtemps que les Bucks n’avaient pas sorti une saison à moins de 60% de victoires, tout en affichant une défense aussi médiocre. Une greffe de Damian Lillard qui met du temps à prendre, une saison à trois coachs et un Giannis Antetokounmpo encore indisponible au pire moment, ça donne une sortie anticipée au premier tour des Playoffs. C’est parti pour le retour sur l’exercice 2023-24 des Milwaukee Bucks.

56 victoires et une première place à l’Est pour Alex, 52 victoires et une deuxième place à l’Est pour Bastien. L’effectif rassure : deux superstars qui ont envie de jouer ensemble, un sixième homme idéal en la personne de Bobby Portis et une défense qui ne devrait pas tant morfler suite au départ de Jrue Holiday. On a quand même un ancien Défenseur de l’Année et un pivot qui a fini deuxième au DPOY l’année précédente, qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Les Bucks peuvent de plus compter sur un nouveau coach prometteur en la personne d’Adrian Griffin et sont donc attendus sur les hauteurs de l’Est. On voit mal comment une des deux premières places pourrait leur échapper.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Malgré une blessure de Jae Crowder, un début de saison canon des Celtics et un nouveau coach qui peine à convaincre, les Bucks restent au contact de Boston pendant la première partie de la saison et se montrent ambitieux pendant le In-Season Tournament. Après avoir éliminé les Knicks, ce sont leurs grands rivaux de la saison, les Pacers, qui se dressent sur leur chemin, et c’est un Tyrese Haliburton au début de saison stellaire qui les élimine sèchement. Les premiers vrais doutes au niveau du contrôle d’Adrian Griffin sur son vestiaire apparaissent alors, notamment quand Bobby Portis demande à son coach de “coacher davantage”. Bon.

Les Pacers continueront d’enquiquiner les Bucks en chipant le ballon du match à 64 points de Giannis pour le remettre au rookie Oscar Tshiebwe, provoquant la fureur du Grec. Malgré une défense toute pourrie au début de saison, qui place Milwaukee 25e de toute la NBA au niveau du defensive rating, les Daims s’offrent quelques victoires prestigieuses comme face aux Celtes ou lors de l’incroyable game-winner de Damian Lillard face aux Kings.

Puis un jour le couperet tombe. Adrian Griffin est limogé et remplacé par Doc Rivers après un court intérim de Joe Prunty. S’ensuivent quelques mouvements à la trade deadline Pat Beverley et Danilo Gallinari arrivent, tandis que Robin Lopez fait ses valises. Damian Lillard est nommé titulaire du All-Star Game, ce qui provoque un tollé, certes moins important que celui qui se déclenche quand on apprend que Doc Rivers sera le coach de la Conférence Est, alors que les Bucks sous Rivers commencent l’aventure avec 7 défaites en 10 matchs. Damian Lillard ira s’amuser au concours à 3-points, et après le All-Star Break, ça ne sera pas vraiment plus gai dans le Wisconsin.

Alors oui il y a des bons moments. Damian Lillard grimpe dans la liste des shooteurs à 3-points prolifiques, Giannis devient le meilleur rebondeur de l’histoire de sa franchise, et il y a des victoires d’éclat comme cette raclée de 25 points infligée au Thunder (futurs premiers de l’Ouest) et cette win sans Giannis face aux Suns. Mais on sent que la greffe Lillard met vraiment du temps à bien prendre. La défense – bien qu’en progression – ne retrouve pas l’éclat qu’elle avait avec Jrue Holiday, et affichera le 19e defensive rating à la fin de la saison. Damian Lillard, en plein divorce, déclare se sentir “seul” à Milwaukee.

La solitude, il la vivra d’autant plus quand Giannis Antetokounmpo se blesse au mollet, lui faisant rater la fin de saison. Les Bucks retombent à la troisième place de l’Est à la dernière journée, avec 49 victoires, et malgré quelques coups d’éclats de Damian Lillard et de Khris Middleton, Milwaukee s’incline en six matchs contre les Pacers au premier tour des Playoffs.

La saison des Bucks en quelques articles

L’image de la saison

Le 15 janvier, peu avant le renvoi d’Adrian Griffin, Damian Lillard offrait la victoire à ses Bucks sur un tir du logo au buzzer. Un des rares excellents souvenirs de Milwaukee cette saison. Et un des highlights de la carrière de Dame.

Pourquoi on peut sourire

Parce que les Bucks peuvent encore compter sur… un des meilleurs joueurs de l’histoire. Giannis Antetokounmpo est toujours sous contrat pour au moins trois saisons, et il n’a même pas 30 ans. Eh oui, si on regarde la courbe de la plupart des joueurs, on est pile à la période où le Grec est censé être en plein prime.

Les Bucks n’ont d’ailleurs pas perdu une série de Playoffs où elle a pu compter sur Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo depuis… 2019. Deux échecs face au Heat, futur finaliste, en étant privés (partiellement) de Giannis en 2020 et 2023, un combat perdu de peu sans Khris Middleton contre des Celtics qui iront en Finales en 2022 et donc le revers de cette année contre les Pacers, finalistes de conférence, sans que Giannis joue et sans pouvoir compter sur Damian Lillard à tous les matchs. Donnez des séries de Playoffs au crew des Bucks au complet, même face à des très grosses équipes comme dernièrement, et on verra ce qu’il se passe à la prochaine post-season.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que ça commence à faire beaucoup ces blessures et que les joueurs de Milwaukee ne sont pas éternels non plus. Brook Lopez a 36 ans et est sur le déclin. Pat Connaughton a 31 balais, Khris Middleton va sur ses 33 printemps, âge que Damian Lillard a déjà atteint. En plus d’avoir Doc Rivers sur le banc, cette équipe de Milwaukee n’a plus beaucoup d’opportunités d’aller chercher des titres. Il s’agirait d’un peu se presser si Giannis ne veut pas voir ses coéquipiers prendre leur retraite avec une seule bague… voire zéro pour certains.

Et la suite ?

Un peu de changement à l’intersaison, histoire de rajeunir un peu l’effectif, on voit ce qu’on fait avec les picks 23 et 33 à la Draft et on repart avec les mêmes ? On ne dirait pas non à un limogeage en règle de Doc Rivers mais faut pas rêver. Allez, on espère un exercice 2025 avec une défense ressuscitée, plus d’automatismes trouvés et moins de blessures à déplorer. On verra bien alors si ces Bucks ne retrouvent pas leur calibre de top 3 équipe de NBA.

Jamais simple de connaître un exercice miné par les blessures, différentes désillusions au niveau du coaching tout en essayant d’intégrer un joueur all-time à son effectif. On donne une chance de plus à ces Daims et on revient voir ce que ça nous donne l’an prochain.