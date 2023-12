La cote était sans doute très élevée mais les Pacers, eux, y ont toujours cru. Débarqués à la ville avec le costume d’outsider de la première demi-finale du In-Season Tournament, les paysans de l’Indiana ont donc choqué les Bucks et joueront la finale samedi. Rafraichissant !

Quelle équipe ! Quel rythme !

Cette nuit la T-Mobile de Las Vegas a poussé Jan Ulrich à la victoire donc vibré devant les exploits des hommes de Rick Carlisle. Les fans du Nevada avaient tout d’abord été aveuglé par un parquet rouge et bleu rappelant la beauté de… rien du tout, mais très vite ce sont bien les Pacers qui ont pris la mesure de ce match en après-midi heure locale (15h), laissant tout d’abord Damian Lillard chauffer un peu avant de gérer eux-même la cuisson du dessert.

Des tribunes un peu clairsemées en raison de l’horaire (et d’une ville peut-être en manque de repères basket), mais des Pacers à l’heure, et notamment un Tyrese Haliburton qui tutoie l’exceptionnel cette semaine. 26 points, 10 rebonds et 13 passes avant-hier en quarts de finale face aux Celtics, 27 points, 7 rebonds et 15 passes cette fois-ci, 77 minutes au total et… zéro ballon perdu, on espère très fort que Chris Paul a déposé le brevet du nom “Point God”.

C’est N’IMPORTE QUOI.

Les 2 derniers matchs de Tyrese Haliburton ?

53 points

17 rebonds

28 passes décisives

0 BALLON PERDU

21/37 au tir

La propreté AB-SO-LUE pic.twitter.com/o6FPHS709h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2023

Et est-ce que Tyrese a poussé le bouchon jusqu’à regarder son poignet, face à Damian Lillard, après avoir inscrit le panier de la gagne ? On vous laisse le découvrir mais vous avez sans doute déjà compris…

« JE SAIS QUELLE HEURE IL EST » 💀💀💀💀 pic.twitter.com/cXf0U62U4T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2023

Victoire des Pacers 128-119, Giannis Antetokounmpo en a collé 37 et Damian Lillard 24 mais les Pacers possèdent en Tyrese Haliburton un phénomène doté d’un talent peut-être bien… unique. Indiana file en finale du tout premier In-Season Tournament de l’histoire, et c’est MÉRITÉ !