L’insider Ian Bagley de SNY a démenti la rumeur concernant des négociations avancées entre les Knicks et les Bulls pour Zach LaVine ou DeMar DeRozan.

Kyle Lowry a réitéré son souhait de finir sa carrière chez les Raptors, même pour un contrat d’un jour.

“I’m definitely retiring as a Raptor. That’s something I’ve said since I left here. I will sign that day contract and I will retire as a Toronto Raptor. That’s just how it’s going to be. Unless I die before that.” – Kyle Lowry https://t.co/pCNR0g8lCc

— 𝐀𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐑𝐨𝐬𝐞 (@AaronBenRose) December 6, 2023

Les Lakers ne pourront pas jouer avec leur maillot noir cette nuit face aux Pelicans à cause de la couleur du .. terrain. Celle-là, on l’avait jamais entendu.

Jaylen Brown a expliqué à The Athletic qu’il n’a jamais joué aussi bien dans sa carrière. Bonne nouvelle pour les ambitions de titre de Boston.

LE PROGRAMME DE LA NUIT

