Encore une victoire et encore une belle performance pour Rudy Gobert cette nuit face à San Antonio. Le pivot des Wolves régale et pense être dans la meilleure forme de sa carrière.

Chris Finch est définitivement conquis par Rudy Gobert. Après avoir assuré, il y a peu, que le Français était “déterminé” à l’idée de revenir à son meilleur niveau, le tacticien pense que son joueur y est parvenu. Hier soir, en Conférence de presse après la victoire des siens face aux Spurs, il a déclaré que Gobert jouait “le meilleur basket-ball de sa carrière”.

Peu après, des journalistes se sont rendus dans le vestiaire de l’équipe du Minnesota et ont demandé au triple Défenseur de l’année ce qu’il en pensait :

Chris Finch said in his postgame press conference that he thinks Rudy Gobert is playing the best basketball of his career.

In the locker room, Gobert was asked if he agrees.

“Personally, I think I’m the best Rudy I’ve ever been, and I think there’s still a lot of other ways to…

“Personnellement, je pense que je suis le meilleur Rudy que je n’ai jamais été et je pense qu’il y a encore une marge de progression. Je me pousse tous les jours pour continuer d’apprendre, continuer de m’améliorer et devenir plus fort.”

Des efforts qui paient puisque son équipe est actuellement la meilleure de toute la NBA avec 16 victoires pour 4 défaites et que le pivot enchaîne les performances de qualité des deux côtés du terrain. Lors du succès face aux Spurs ce mercredi soir, Rudy Gobert a cumulé 16 points à 7/8 au tir, 20 rebonds, 2 contres et a fait passer une très mauvaise soirée à Zach Collins et Victor Wembanyama.

Ce cercle vertueux fait naître en lui des ambitions :

“J’ai faim, je veux gagner. Tant que vous n’avez pas gagné, vous n’arrêtez jamais. Et même lorsque vous gagnez, vous voulez gagner davantage. En ce moment, j’essaie de gagner un championnat et je ferai tout pour, tout ce qui est en mon pouvoir. Et je vais en faire quelque chose de divertissant, il est aussi important de prendre du plaisir.”

La dynamique est en tout cas excellente dans le Minnesota. Chris Finch a même été élu coach du mois, ce qui n’était pas arrivé à un tacticien des Wolves depuis Kevin McHale en 2009.

Désormais, chaque rencontre est donc une nouvelle étape dans la quête d’un titre NBA pour Rudy Gobert. Or, la prochaine a lieu dès ce vendredi soir avec le déplacement de sa troupe dans le Tennessee pour affronter les Memphis Grizzlies. Au vu du secteur intérieur décimé des oursons, le natif de Saint-Quentin pourrait bien à nouveau se régaler.

