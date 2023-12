Coachs du mois : Chris Finch et Jamahl Mosley récompensés

Minnesota et Orlando sont deux équipes qui cartonnent en ce début de saison. Leur coach, Chris Finch et Jamahl Mosley, ont été récompensés en étant élus entraîneurs du mois de Novembre (et de la dernière semaine d’octobre).

Chris Finch a un effectif particulier entre les mains. Une jeune superstar sur les postes extérieurs avec Anthony Edwards, mais ensuite ses meilleurs joueurs sont trois grands intérieurs avec Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et Naz Reid. L’entraîneur des Wolves a su, en ce début de saison, trouver le bon équilibre pour notamment mettre en place la meilleure défense de la NBA. Si l’attaque, 18e de la Ligue, traîne davantage la patte, la défense est si forte que les résultats restent de très bonne facture. 14 victoires, 4 défaites et la première place de la Conférence Ouest. Chris Finch mérite bien sa récompense, la première de ce type pour un coach des Wolves depuis Kevin McHale en 2009.

Côté Est, le Magic a enchaîné neuf victoires consécutives au cours du mois de novembre. Pourtant privés régulièrement de Wendell Carter Jr. et de Markelle Fultz, Jamahl Mosley a trouvé des solutions pour maintenir son équipe à haut niveau en ce début de saison. Comme Minnesota, Orlando s’appuie sur sa défense, la franchise floridienne possédant le quatrième defensive rating et le quinzième offensive. Ils peuvent également se reposer sur un banc de qualité porté par Cole Anthony et Moritz Wagner. Après un mois et demi de compétition, le Magic est deuxième de la Conférence Est et Jamahl Mosley en est une des raisons majeures.

