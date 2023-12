Les 20 premiers matchs de Victor Wembanyama : on en pense quoi ? // Allez, café

Pour lancer une nuit de NBA en beauté, rien de tel qu’un petit Allez, café histoire de se mettre en appétit. Hier soir, avant les matchs, on a notamment fait un focus sur le début de carrière de Victor Wembanyama avec les Spurs. Par ici le replay.

Que penser des débuts de Wemby ? Que faut-il changer en priorité ? Est-ce entre ses mains ou celles des Spurs ? Et que dire de Gregg Popovich ? Voilà les questions qu’on a voulu se poser au moment de faire un premier bilan concernant Victor Wembanyama. On a également voulu revenir sur les trophées NBA décernés sur ce premier mois de compétition, tout en faisant un point sur les meilleures attaques et défenses de toute la Ligue.