Un supporter est décédé lors du match Kings – Pelicans lundi soir

C’est la triste nouvelle du jour : cette nuit, un fan a perdu la vie alors qu’il était au Golden 1 Center pour le match opposant les Kings aux Pelicans.

C’est la franchise des Kings qui a confirmé la nouvelle via un communiqué.

Durant le premier quart-temps de la rencontre, un fan a dû être pris en charge pour une urgence médicale et a reçu des soins de la part des secouristes, qui ont tenté de le réanimer suite à un arrêt cardiorespiratoire. Cela s’est malheureusement avéré insuffisant puisque le fan en question est décédé peu après.

“La franchise présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.” – Les Kings dans leur communiqué

Source texte : Sacramento Kings

The Sacramento Kings have issued a statement following the death of a fan during tonight’s game against the New Orleans Pelicans. pic.twitter.com/tXV2YuHKEa

— Jason Anderson (@JandersonSacBee) December 5, 2023