Dimanche soir, les Warriors sont revenus à égalité dans leur série face aux Kings au terme d’un match exceptionnel. Exceptionnel, comme les audiences de cette rencontre, qui ont battu des records.

On était 2 500 au Grand Rex pour suivre ensemble le Game 4 entre Golden State et Sacramento. Ils étaient 7,5 millions derrière leur écran aux États-Unis pour regarder le match sur ABC, la plus haute moyenne pour une rencontre de premier tour de Playoffs depuis… 2002 et un Lakers – Blazers. L’audience la plus forte en cours de match a été enregistrée lors du money-time, avec 10,4 millions de téléspectateurs.

ABC’s Game 4 between the Sacramento Kings and the Golden State Warriors recorded the largest audience for a first-round NBA playoff game in 21 years, ESPN announced. According to Nielsen:

◽️Average: 7.5M viewers

◽️Peak: 10.4M viewershttps://t.co/UIOaqzaluW — The Athletic (@TheAthletic) April 25, 2023

Ces chiffres doivent grandement faire plaisir au big boss de la NBA Adam Silver, qui n’a pas toujours pu apprécier de bonnes audiences ces dernières années.

Sauf que là, avec un derby californien opposant le champion en titre à une équipe de Sacramento qui fait son grand retour en Playoffs après 17 ans de disette, tous les matchs de la série sont attendus. Ils sont d’autant plus attendus que le spectacle est au rendez-vous, avec deux équipes excitantes à voir jouer ainsi que des joueurs qui vous donnent envie d’allumer la TV (Stephen Curry évidemment, mais aussi De’Aaron Fox). Enfin, on est à une période où le paysage du sport américain laisse globalement la place aux Playoffs NBA, ça aide aussi.

Secrètement, Silver espère sans doute voir cette série durer jusqu’à un Game 7 à Sacramento. Et très honnêtement, nous aussi.

__________

Source texte : The Athletic / Nielsen