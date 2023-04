Warriors – Kings (114-97) : Golden State réagit en champion !

Dos au mur après deux défaites à Sacramento, les Warriors n’avaient pas le choix lors du Game 3 : Draymond Green ou pas, il fallait gagner. Mission accomplie pour Stephen Curry et ses copains, qui ont réagi en champion. Victoire convaincante 114-97 sans jamais avoir été menés, par ici le récap.

Sans Draymond Green mais aussi Gary Payton II (malade), Steve Kerr décide d’aligner Jordan Poole dans le cinq aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Kevon Looney. Comme attendu, les Warriors – poussés par un public qui ne manque pas de siffler Domantas Sabonis – débutent la rencontre bien focus, avec plusieurs banderilles de loin pour prendre les devants.

Côté Kings, le premier quart est marqué par une maladresse au tir, des fautes et des turnovers. Pas vraiment la bonne équation pour battre le champion en titre, même diminué. Heureusement pour la bande de De’Aaron Fox, la réussite extérieure du début de match commence également à fuir les Warriors, et Sacramento parvient à rester au contact. Un petit run personnel de Donte DiVincenzo à la fin du premier quart permet cependant à Golden State de finir les douze minutes initiales à +9.

L’absence de Draymond (et de GPII) oblige Steve Kerr à tenter des choses et à puiser dans son banc. JaMychal Green, Jonathan Kuminga, Moses Moody ou encore Anthony Lamb reçoivent tous des minutes. Mais ce sont bien les cadres de Golden State qui vont faire la différence dans le deuxième quart-temps.

Kevon Looney d’abord, qui fait un énorme chantier dans les raquettes : rebonds offensifs, défense sur Sabonis, secondes chances offertes à ses copains… le pivot des Dubs est partout. Stephen Curry fait partie de ceux qui en profitent le plus, lui qui plante 15 points rien que dans le deuxième quart pour enflammer le Chase Center. Andrew Wiggins pèse aussi des deux côtés du terrain, et l’intensité globale montrée par Golden State en défense (avec des arbitres qui laissent jouer) permet au champion d’accentuer son avance. Malgré un Fox un peu plus en vue dans la période et pas mal d’opportunités sur deuxième chance, les Kings sont menés 53-41 au moment de rejoindre les vestiaires.

+12 à la mi-temps pour Golden State, et +12 également au terme des douze minutes suivantes. Les Kings entrent bien dans la seconde période sous l’impulsion d’un Harrison Barnes qui a bien l’intention de jouer un mauvais tour à ses anciens copains de la Baie. Pas vraiment locked-in, Golden State laisse ainsi Sacramento revenir à sept points. Avant de reprendre les choses en main, jusqu’à faire craquer Sacramento.

Comme souvent quand c’est comme ça, c’est Stephen Curry qui mène la charge. Que ce soit du parking ou en dribblant l’ensemble de la défense adverse pour finir avec un gros and-1 sur la tête d’Alex Len, le Chef cuisine les Kings. Mais il n’est pas tout seul. Le jeunot Moses Moody apporte notamment sa contribution offensive, et plus globalement on retrouve une équipe de Golden State qui brille par une grosse puissance collective des deux côtés du terrain (31 assists en 40 paniers, pour seulement 11 turnovers). Même les minutes sans Steph sur le parquet sont à l’avantage des Dubs.

Looney, DiVincenzo, Wiggins, Kuminga ou encore JaMychal Green, les role players font un gros boulot autour d’un Curry possédé, alors que Klay Thompson et Jordan Poole connaissent une soirée compliquée au scoring. Les Kings, hyper maladroits à 3-points tout au long de la rencontre (11/46 de loin) et pas aidé par un Malik Monk invisible (4 points à 1/9), n’arrivent plus à suivre et l’écart se creuse de plus en plus. +15, +18, +22, le Chase Center peut exulter.

On vous fait grâce du garbage time, ce qu’il faut retenir c’est que Golden State a sorti un match référence pour se relancer dans la série. Et avec un Draymond Green de retour pour le Game 4, quelque chose nous dit que les Warriors vont débarquer avec le plein de confiance dimanche soir.