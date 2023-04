Dans un Game 3 ultra serré, les Sixers s’imposent face aux Nets 102-97 grâce notamment à une fin de match exceptionnelle de Tyrese Maxey et un block décisif de Joel Embiid. Malgré un Jojo loin de son niveau habituel en attaque, Philadelphie plie la série 3-0 et s’ouvre les portes du second tour.

Les stats de la rencontre c’est ici.

Ce match 3 entre Philly et Brooklyn a débuté sur les chapeaux de roues. Les deux équipes avaient décidé de monter le curseur de l’intensité au plus haut. Et dès le début de la rencontre, un geste d’humeur de Joel Embiid aurait pu faire basculer la rencontre du bon côté pour les Nets.

Après un alley-oop en haute altitude sur la tête d’Embiid, Nic Claxton se permet un step-over sur Jojo qui n’a visiblement pas apprécié le geste :

Le step over de Nic Claxton, et le geste de Joel Embiid.pic.twitter.com/Bu7ARiiyBu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2023

La faute aurait pu (dû ?) valoir une expulsion pour la suite de la rencontre. Toujours est-il que Jojo a pu continuer la partie mais n’a pas vraiment pesé au scoring (14 points seulement). Souvent au sol et jamais vraiment dedans, le probable futur MVP rejoint même les vestiaires à la fin du premier quart-temps, visiblement touché au dos. Cela n’empêche pas Philly de mener après douze minutes 32-28.

James Harden, lui, est dedans, et oriente bien le jeu avec en prime une belle adresse du parking (3/7 à 3-points). Embiid fait son retour dans le milieu du deuxième quart-temps et les 76ers, plus complets, mènent confortablement à la mi-temps de 11 points, 47-58.

On se dit alors que la suite de la rencontre va tranquillement tourner à l’avantage de Doc Rivers et ses hommes, mais Mikal Bridges (25 points) et Brooklyn, bien soutenus par un Barclays Center bruyant, ne l’entendent pas de cette oreille. Les Nets grappillent leur retard avec un gros run de 14-0 en début de deuxième mi-temps. Totalement revenus dans le coup, les Nets mènent de 6 unités avant le début du dernier quart-temps. Le momentum est clairement pour les locaux après l’exclusion – hyper sévère – de James Harden à la toute fin du troisième quart-temps pour un mauvais coup sur Royce O’Neale. Cette exclusion est loin d’être anodine puisque l’absence du Barbu laissera la place à un gros money-time d’un certain… Tyrese Maxey.

Les dernières minutes sont très serrées et Brooklyn dispose d’un petit matelas de 5 points à deux minutes du terme. C’est le moment choisi par le jeune Maxey pour sortir de sa boîte et crucifier les Nets. Le gamin envoie deux bombinettes du parking et une interception pour faire la différence. Un énorme contre de Joel Embiid et une ultime perte de balle des Nets à -3 offrent littéralement la rencontre (voire la série) aux Sixers.

“REJECTED BY EMBIID. REJECTED BY EMBIID.” Joel Embiid locks down the paint with Game 3 on the line on TNT 🔒 pic.twitter.com/K05n4qrZ7D — NBA (@NBA) April 21, 2023

CLUTCH DEFENSE by De’Anthony Melton 🚫 His steal seals a HUGE Game 3 win to put the @sixers ahead 3-0 in the series.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/Emve3FtVtC — NBA (@NBA) April 21, 2023

La chute est cruelle pour les Nets qui n’auront pas su garder leur avantage au score malgré une bonne deuxième mi-temps. Bridges (25 points) et Dinwiddie (20 points) n’ont pas grand-chose à se reprocher sur la rencontre mais sont tombés sur un Tyrese Maxey en feu en fin de match.

Score final 97-102 : la série semble bel et bien pliée avec cet avantage de 3-0 pour Doc Rivers et sa bande. Philly peut tranquillement préparer le prochain tour.