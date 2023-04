Comme chaque soir cette semaine, la NBA a dévoilé le vainqueur de l’un des awards de fin de saison avant le début des matchs de Playoffs. Ce jeudi, honneur aux remplaçants avec le trophée de Sixième Homme de l’Année, et c’est Malcolm Brogdon qui est reparti avec la récompense.

Ils étaient trois : Malcolm Brogdon, Bobby Portis et Immanuel Quickley. Il ne pouvait en rester qu’un, et c’est donc le remplaçant de luxe de Boston qui a raflé la mise.

Boston Celtics guard Malcolm Brogdon is the recipient of the John Havlicek Trophy as the 2022-23 Kia NBA Sixth Man of the Year. Full voting results and award history: https://t.co/sAPaYcriFa pic.twitter.com/EZD328xus1 — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2023

Avec 60 votes pour la première place sur 100 et 408 points au total, Brogdon a assez largement devancé Quickley (326 points) et Portis (97).

Comme un symbole, c’est un joueur de Boston qui remporte le John Havlicek Trophy, nommé en l’honneur de la légende des Celtics qui avait commencé sa magnifique carrière en tant que sixième homme.

C’est une récompense méritée pour Malcolm Brogdon, qui a lâché une campagne en 15 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne en 26 minutes en sortie de banc, le tout avec une pure efficacité (48% au tir, 44% à 3-points, 87% aux lancers-francs). Clairement, le meneur de 30 ans a participé à la saison hyper solide des Celtics, second meilleur bilan NBA avec 57 victoires et deuxième de la Ligue à l’efficacité offensive et défensive. Quand il rentrait sur le terrain pour seconder Marcus Smart et Derrick White sur le backcourt, Boston n’a jamais faibli. Brogdon a continué à faire tourner la machine, fluidifiant encore plus le redoutable collectif des Verts à travers son intelligence de jeu et son expérience.

Après le titre de Rookie de l’Année remporté en 2019 avec Milwaukee, Brogdon peut désormais ajouter un award supplémentaire sur son armoire à trophées.

Source texte : NBA