C’est l’update dont toute la planète basket se serait volontiers passée. Ce soir, Kawhi Leonard se présentera en tenue civile et restera à l’écart du parquet pendant que Clippers et Suns disputeront le troisième match de la série. Sa blessure au genou s’est aggravée, le timing est le plus foireux qui soit.

Séisme sur la Conférence Ouest : d’après les informations d’à peu près tous les insiders des États-Unis d’Amérique, Kawhi Leonard, une nouvelle fois victime de son genou droit, sera absent pour le Game 3 face aux Suns. Il aurait aggravé sa blessure au premier match de la série, a disputé – malgré la douleur – la deuxième rencontre, et est aujourd’hui contraint de rejoindre la place qu’il occupe bien trop souvent : celle du grand blessé et son pull rouge Gorgio Armani en milieu de banc. Double peine, il n’est pas non plus assuré de jouer le Game 4 et sera normalement annoncé en « day-to-day » avant cette rencontre. Triple peine, on sait que Paul George – qui n’a disputé aucun des deux matchs – va probablement manquer l’entièreté de la série. Quadruple peine, Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton touchent du bois et seront tous présents cette nuit pour tenter de récupérer l’avantage du terrain sur le parquet du Staples Center (la fameuse Crypto.com Arena).

Puisse Russell Westbrook, au bon souvenir de ses mollets fourrés de dynamite, mener les Clippers dans cette quête perdue d’avance. Puisse le genou de Kawhi Leonard ne pas nous faire le coup habituel du : « Je joue pas le Game 3… ni le 4 tiens… et pas trop envie de faire le 5 non plus… bon et le 6 j’ai repas de famille avec les tibias… ah je peux jouer le 7… ah on a perdu en 6 ? ». Puisse Nicolas Batum porter très haut les couleurs de l’étendard tricolore quand le bataillon des Clippers en a le plus besoin. Cette nuit sera un combat. Los Angeles n’est pas encore mort, mais cette nouvelle est assommante.