NBA – le récap du jour : les fans des Kings interdits de ramener des cloches de vaches au Chase Center

Actu un peu pauvre, donc on vous fait un point… sur les cloches à vaches

Les fans des Kings en déplacement au Chase Center ne seront pas autorisés de s’y rendre avec des cloches de vache. Pourquoi cette actu un peu farfelue ?

Aussi fou que cela puisse paraître, les Kings ont une riche histoire avec la cloche à vache

En 2002, lors de la finale de conf’ contre les Lakers, Phil Jackson – l’entraîneur des Lakers qualifie Sacramento de « ville de vaches » et déclare que les fans des Kings sont « semi-civilisés »

Les fans ont alors apporté des cloches de vaches pour le reste de la série… et c’est resté.

Cette nuit, chaque fan des Kings qui apporterait une cloche à vache dans l’enceinte du Chase Center se verrait redirigé vers une zone de contrôle des sacs à l’extérieur, pour l’y laisser

