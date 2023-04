Le Français Bilal Coulibaly se déclare candidat à la Draft NBA 2023

Au lendemain de l’annonce de Rayan Rupert, déclaré candidat à la Draft NBA 2023, c’est au tour de Bilal Coulibaly de franchir le pas. Alors qu’il n’aura que 19 ans en juillet, le deuxième joyau des Mets 92 a déposé son nom dans l’urne la plus indécise du basket mondial. Trop tôt ? Bien visé ? On fait le point.

Oui, dans le jeu, c’est probablement un peu tôt pour que Bilal Coulibaly performe en NBA. Et pourtant, ce jeudi, l’arrière des Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois s’est officiellement déclaré candidat à la Draft NBA 2023. Quelles sont ses chances d’être sélectionné ? Bilal est annoncé 26e meilleur prospect de la cuvée 2023 par Jonathan Givony de ESPN. À titre comparatif, Rayan Rupert est 17e et annoncé à l’entrée des choix de loterie. C’est donc un superbe run exercé par Coulibaly. En début de saison, le natif de Saint-Cloud était encore loin du niveau professionnel acquis par Rupert. Mais voilà, Vincent Collet lui a octroyé 16 minutes de moyenne sur 22 rencontres de Betclic Élite, et par un joli coup du sort, Victor Wembanyama évolue cette saison à ses côtés. Une soirée de gala contre Bronny James, de solides performances en professionnel, couplées aux scouts en tribune, ont suffi à placer Bilal Coulibaly dans l’estime des cainris.

NEWS: Bilal Coulibaly, a projected first rounder, has declared for the NBA draft, he told ESPN. Standing 6’8 with a 7’2 wingspan and significant long-term potential, Coulibaly has broken out in a major way alongside Victor Wembanyama as of late. STORY: https://t.co/1AyQYyyaq0 pic.twitter.com/K6RKzr6n6K — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 20, 2023

Le truc, c’est que dans le mock draft 2024 d’ESPN sorti en février dernier, Bilal Coulibaly est annoncé… en 8e position. Un siège rembourré et très propice au gros contrat. Ainsi, patienter une saison avec un rôle clé au sein d’un groupe professionnel ne serait-il pas plus sage ? Pas forcément. La lumière apportée par Victor Wembanyama aux matchs des Mets 92 – diffusés sur l’appli NBA – ne sera plus valable une fois cette saison terminée. Et Bilal Coulibaly n’est pour l’instant qu’un attaquant taillé NBA en devenir. L’âge fait qu’il ne tourne qu’à 4.2 points et 2.7 rebonds de moyenne : pondre une saison 2023-24 plus carnivore sera difficile. Qu’attendent les Américains ? Si Bilal décide de rester un an de plus en France, c’est une hausse statistique évidente. Entre ça et les prospects NCAA qui vont se révéler dans l’année, le mock draft 2024 n’a – pour l’instant – que peu de valeur. Bien sûr, Bilal Coulibaly peut encore retirer sa candidature à la Draft 2023. Peut-être se teste-t-il simplement dans les mocks, voir jusqu’où est-ce qu’il est capable de monter. Sa cote du moment est bonne. Il ne lui reste qu’à correctement terminer la saison avec les Mets 92. Pourquoi pas en posant de gros Playoffs. Derrière, la meilleure opportunité viendra toute seule.