Ça vient de tomber, Rayan Rupert se déclare officiellement candidat à la Draft NBA 2023. À 18 ans, le Français des New Zealand Breakers d’Auckland tente le grand saut outre-Pacifique.

Rayan Rupert est annoncé 17e meilleur choix de la cuvée 2023 par ESPN

Ca y est, c’est officiel. Rayan Rupert s’est déclaré candidat à la Draft NBA 2023. Le meneur polyvalent, pouvant aussi évoluer sur le poste 2, tente de poursuivre son rêve en NBA. Biberonné dans les coursives de l’INSEP de 2019 à 2022, Rupert est un pur produit du CFBB. Surdoué et intégrant le Pôle France avec une année d’avance, Rayan a fait le choix en 2022 de rejoindre une franchise néo-zélandaise : les NZ Breakers. Il évolue depuis 2022 au sein de la NBL, le championnat australien. Ce choix fait suite à une longue réflexion après avoir écarté des propositions de clubs de Betclic Élite comme Paris Basket, l’ADA Blois ou l’Elan Béarnais.

NEWS: French wing Rayan Rupert, a potential lottery pick, has declared for the 2023 NBA draft, he told ESPN. Rupert has elite dimensions at 6’7 with a 7’3 wingspan, showing significant two-way potential with his strong feel for the game. STORY: https://t.co/yirn8gA5BK pic.twitter.com/eA7yIVj0Iv — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 19, 2023

Mais le garçon voit grand et espère rejoindre la Grande Ligue dès cette saison. Besogneux et focus sur son rêve américain, Rupert se démarque chez les Breakers. Avec une moyenne de 6,6 points, 2,5 passes et 1 rebond, le natif de Strasbourg compte dans le collectif néo-zélandais. Il doit encore progresser à 3-points, lui qui tournait à 25% sur la saison écoulée. Grande envergure, 200 centimètres de hauteur, technique impeccable, Rupert a le profil du joueur moderne par excellence. Capable d’attaquer le cercle comme de shooter du parking, Rayan possède une palette technique qui ne demande qu’à être peaufinée.

Projected 1st rounder Rayan Rupert (@rayanrupert12) knocking down shots at the end of his workout. Rupert has a 7’3″ wingspan and could climb up draft boards with strong shooting performances in pre draft workouts. Rupert is training with @TimMartin_TX @_juwan @FredCampbell84 pic.twitter.com/2jdQInHSEx — Rafael Barlowe (@Barlowe500) April 4, 2023

Son profil polyvalent et assez complet pourrait intéresser plusieurs franchises outre-Atlantique. À l’image d’un Ousmane Dieng, aussi passé par les Breakers, Rayan Rupert espère enfiler la casquette d’une franchise qui le désire vraiment. Ce n’est que dans deux mois, le jeudi 22 juin, que l’on sera fixé sur le frenchie de 18 ans (19 en mai).