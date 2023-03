À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft 2023, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Wizards – Hawks : 120-122 (stats)

Celtics – Blazers : 115-93 (stats)

Heat – Cavaliers : 100-104 (stats)

Mavericks – Pelicans : 106 – 113 (stats)

Nuggets – Bulls : 96-117 (stats)

Suns – Thunder : 132-101 (stats)

Clippers – Raptors : 108-100 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Thunder : Une grosse pétée encaissée à Phoenix, et un léger replacement dans la course au tanking. Même si au premier abord, ce n’est pas l’objectif de la franchise.

Mauvaise opération du jour – Hawks : Allez, parce qu’il faut mettre une équipe ici. Les Hawks sont actuellement aux portes de la lotterie. Ils s’en écartent, et tant mieux pour eux.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Hornets

1h : Pacers – Rockets

1h : Magic – Jazz

1h30 : Grizzlies – Warriors

2h : Bucks – Nets

3h : Kings – Knicks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon