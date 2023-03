Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Wizards – Hawks : 120-122 (stats)

Celtics – Blazers : 115-93 (stats)

Heat – Cavaliers : 100-104 (stats)

Mavericks – Pelicans : 106 – 113 (stats)

Nuggets – Bulls : 96-117 (stats)

Suns – Thunder : 132-101 (stats)

Clippers – Raptors : 108-100 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité.

Bonne opération du jour – Hawks, Pelicans, Suns, Bulls : Pas mal de vainqueurs, même si pour les deux équipes que sont Pels et Suns, les victoires sont teintées d’un goût très amer, après les blessures de Kevin Durant et Brandon Ingram. Elles permettent néanmoins pour les Pelicans de reprendre du terrain sur les Lakers dans la course au Play-in, tandis que les Suns se rapprochent des Grizzlies. Hawks et Bulls font aussi un bon move dans la lutte des Playoffs à l’Est.

Mauvaise opération du jour – Mavericks, Heat, Raptors : Les Mavericks ont perdu un match, perdu du terrain dans la course aux Playoffs, et surtout, perdu Luka Doncic sur blessure. La soirée cauchemar pour Dallas. Le Heat s’est fait dessus en fin de match et manque une opportunité de remonter vers les Nets. Il en va de même pour les Raptors qui manquent une chance de remonter… sur le Heat.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Hornets

1h : Pacers – Rockets

1h : Magic – Jazz

1h30 : Grizzlies – Warriors

2h : Bucks – Nets

3h : Kings – Knicks

