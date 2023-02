C’est la folie furieuse. Période de l’année pleine de bonbons : Trade Deadline jeudi prochain, caprice de Kyrie Irving, All-Star Weekend en vue. La NBA ne s’arrête jamais et au milieu de tout ce barouin, ESPN vient de sortir son premier mock draft de la saison. Une cuvée 2023 haute en couleurs : du bleu, du blanc, du rouge, que la fête des franchises de bas de tableau commence !

Le lien vers la mock draft d’ESPN

Très grand samedi pour la France du basket-ball.

Les cadres galèrent en NBA : Evan Fournier bataille pour ses minutes, Rudy Gobert va couci-couça, Killian Hayes reperd du terrain. Heureusement que Nico Batum claque encore des gros tirs salvateurs pour les Clippers, à ça près le naufrage eût été total. Bref, ne serait-ce que pour assurer l’avenir tricolore en NBA, il faut du sang neuf. Excellente nouvelle : le dernier mock draft signé de Jonathan Givony – scout le plus référencé d’ESPN – va dans ce sens. Sur les seize premiers choix annoncés, quatorze Américains et… deux Français. Aucune surprise que de retrouver Victor Wembanyama en tête de cuvée. Talent générationnel, prospect all-time et tout le bien que l’on dit à son propos depuis des mois. Mais quinze amerloques plus bas, Rayan Rupert se glisse au pied des choix de loterie, à la 16e position. Pour faire un peu de sens commun, son parcours est similaire à celui de Ousmane Dieng. Passé par la Nationale 1 (troisième division française) avec le Pôle France de l’INSEP, puis envolé chez les New Zealand Breakers, une équipe qui évolue au sein de la ligue de basket-ball australienne (NBL).

Mais qu’est-ce qu’ils ont de si spécial ces Casseurs Néo-Zélandais ?

En 2019, à la suite de la draft de Terrance Ferguson par le Thunder, la NBL a lancé le « Next Stars program », une initiative à double objectif : développer le championnat national tout en offrant à ses jeunes talents un pont direct vers la NBA. LaMelo Ball en vitrine, Josh Giddey pas loin derrière. L’idée fonctionne à merveille et subtilise aujourd’hui de gros prospects aux “autres” championnats d’accès à la NBA. Cela fait trois fois – après Ousmane Dieng et Hugo Besson – qu’un Français en profite.

Best game of the season for 18-year old French wing Rayan Rupert in front of a bunch of NBA scouts as his New Zealand Breakers clinched a playoff berth in the Australian NBL. Showed some impressive shot-creation chops and played his usual lockdown defense with his 7’3 wingspan. pic.twitter.com/lSEv0Vydv3 — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 30, 2023

Le Nigérian James Nnaji (FC Barcelone) à la 23e position, le Canadien Leonard Miller (Ignite Team) deux spots plus bas, à la 25e place, puis encore tout plein d’Américains qui bouffent la gloire aux internationaux. Mais comme gratté plus haut, la France est cette année le seul pays à faire de la résistance : Sidy Cissoko est annoncé à la 34e position de la Draft 2023 par ESPN, tandis que Bilal Coulibaly occupe le 40e spot. Qu’il fait beau être jeune et jouer à Marcel-Cerdan cette saison. Bilal a probablement “profité” de l’exposition médiatique de Victor Wembanyama (diffusion des Mets 92 sur l’application NBA, entre autres) pour grimper dans ce mock. Un pur talent qui doit encore se régler dans pas mal de secteurs du jeu s’il souhaite faire carrière en NBA. Son jeu de un-contre-un est encore “jeune”, sa défense est bonne, son tir à 3-points irrégulier. Pour ce qui est de Sidy Cissoko, merveilleux choix – “opportunité” serait plus juste – que de quitter l’Europe pour le concept de l’Ignite Team. Le poste 1 de 18 ans (19 en avril) a pu faire étalage de ses qualité offensives en G League : 10.2 points à 44% au tir, 2.7 rebonds, 2.6 assists et 1.1 interception de moyenne. Si ce n’est pas cette année ce sera la prochaine, mais lui aussi s’inscrit en tout cas comme l’un des grands espoirs du basket français. Quelle chouette cuvée.

Sidy Cissoko can do it all. the dime on one trip down the court, the and-1 finish on the next possession @iamcissoko pic.twitter.com/2XahSskD4w — NBA G League Ignite (@gleagueignite) February 5, 2023

La France à l’honneur avec quatre noms glissés dans le mock draft d’ESPN. Quid d’un petit Matthew Strazel ? Les absents ont encore le temps de prendre du grain, mais cette première salve envoyée par Jonathan Givony n’est pas à négliger. Certains sont déjà bien placés dans la projection. Désormais, il va falloir sortir les muscles pour s’y frayer un chemin.