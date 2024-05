Tidjane Salaün : les destinations potentielles en NBA après la Lottery de la Draft

La Lottery de la Draft a livré son verdict hier soir. Les Hawks se marrent, les Pistons ont le seum, et d’Est en Ouest on a suivi avec attention ce bal des petites balles, cette danse façon Motus qui fait la pluie et le beau temps de la NBA chaque année. Au milieu de tout ça trois Français, qui avaient probablement mis le réveil et qui savent ce matin, à peu près, à quelle sauce ils pourraient être mangés lors de la prochaine Draft. Disons en tout cas que l’entonnoir s’est pas mal réduit. On fait le point pour Tidjane Salaün ?

Annoncé en 14e position par ESPN dans sa mock draft réalisée après la Lottery NBA, Tidjane Salaün dispose d’un profil très polyvalent qui pourrait intéresser des équipes bien au dessus de cette potentielle place en fin de top 15. Nous avons donc choisi de réaliser notre analyse sur les équipes sélectionnant de 8 à 15, car oui, les Spurs font tellement des trucs bizarres avec Jeremy Sochan qu’on peut imaginer Tidjane arriver chez eux au poste 4 et cartonner.

8) San Antonio Spurs

Merci les Raptors, vous régalez les fans de basket de San Antonio qui vont pouvoir profiter d’un deuxième choix de Draft dans le top 8 cette année, en plus du 4e. Deux nouveaux prospects vont donc débarquer dans le Texas, aux côtés de Victor Wembanyama et Gregg Popovich, pour jouer au basketball. Si le 4e choix ne concernera pas Tidjane, on peut en revanche imaginer, après des Playoffs réussis à Cholet puis des workouts solides chez les Spurs, que le profil de Salaün séduise suffisamment la franchise pour qu’elle le sélectionne en 8.

Tidjane chez les Spurs, connexion française avec Wemby dans la raquette, et potentiel ultra intéressant à développer pour Pop’. Les axes de progression de Tidjane sont multiples, et si l’on ne dira pas de suite que San Antonio est sans doute le meilleur point de chute pour lui (on ne veut pas porter l’oeil), on peut en revanche dire que le fit est – sur le papier – carrément canon. Joueur qui sait s’effacer pour mieux recevoir les ballons, qualités de défenseur exceptionnelles, tir à 3-points qui ne demande qu’à être poli pour devenir une arme très dangereuse, et capacité de percussion déjà intéressante grâce à son physique bien costaud. La tradition du jeu collectif chez les Spurs est aussi un avantage pour parfaire son jeu de passe, actuellement point “faible” de son profil.

9) Memphis Grizzlies

Bien placés à la Lottery un peu malgré eux, les Grizzlies ont surtout atterri ici du fait des multiples blessures dans l’effectif, et notamment de celle de Ja Morant. Ils récupèrent donc un 9e choix qui peut être au choix conservé ou échangé pour renforcer l’équipe actuelle. Les besoins ? Un poste 3, un ailier, un gars qui joue entre le poste 4 et le poste 2. Ou alors, un poste 5 prometteur qui peut aider les Grizzlies à se défendre face aux grosses formations de l’Ouest, dotées de joueurs élite dans la peinture.

En gros, des profils qui ne correspondent pas aux qualités de Tidjane. Peu de chances – selon nous – de voir les Grizzlies choisir Tidjane hormis si une autre équipe souhaite absolument récupérer son profil et conclut un accord avec Memphis pour un échange dans la foulée. Un cas loin d’être rare au regard de l’histoire de la Draft. Et si jamais Tidjane était choisi par les Grizz’, il faudrait le voir batailler avec pas mal de joueurs pour faire son trou. Pas idéal.

10) Utah Jazz

Une saison morose au possible pour le Jazz, qui n’a pas franchement intéressé grand monde, et qui se voit en plus récompensé d’un pick qui n’est pas forcément préférentiel. Pas la peine d’épiloguer bien plus avec Utah, qui compte déjà un joueur All-Star au poste 4 (Lauri Markkanen) et John Collins.

Pas un endroit pour Tidjane, selon nous.. Une sélection serait synonyme d’échange, à coup presque sûr, puisque la notion de “meilleur joueur restant” ne devrait pas encore concerner le T’ – à la lueur des mocks – pour la place 10.

11) Chicago Bulls

Équipe mythique, résultats miteux. Les Bulls n’ont pas grand chose pour eux, à part une équipe de basketball. Le projet n’a pas grand sens, l’avenir n’est pas spécialement radieux… Bref, côté direction, ça sent le grand coup de pied dans la fourmilière à plein nez et le petit nouveau qui débarquera dans l’Illinois y trouvera potentiellement une vraie belle carte à jouer en matière de temps de jeu.

Concernant Tidjane ? Le fit serait très bon. Arturas Karnisovas s’est déplacé lui-même jusqu’à Cholet pour voir le prodige des Mauges jouer de ses yeux, le signe d’un intérêt certain. À Chicago, Tidjane pourrait jouir de responsabilités, dans un roster potentiellement largement remanié et porté vers une année aux objectifs de fond de tableau. Dans tous les cas, la raquette de Windy City est assez ouverte et laissera de la place au T’ pour qu’il puisse s’exprimer balle en main.

12) Oklahoma City Thunder

Encore en Playoffs, avec de vraies chances de faire partie du Top 4 des meilleures équipes de la Ligue, le Thunder est toujours présent dans la Lottery, grâce à un pick acquis lors du transfert de Russell Westbrook chez les Rockets. De quoi renforcer un peu plus la grande crèche qu’est OKC avec un prospect supplémentaire… mais est-ce que l’équipe en a le besoin ? Performances royales cette saison, objectif victoires et titres NBA à venir dès l’an prochain. Le 12e pick serait-il une belle petit monnaie d’échange pour parfaire un peu ce groupe ?

Si le Thunder décide néanmoins de conserver son pick, ce ne serait pas une très belle option que de l’utiliser pour sélectionner Tidjane. L’équipe est complète, la raquette sécurisée pour 10 piges minimum avec Chet Holmgren au poste 4 comme 5, et les profils alternant entre la G League et la NBA ne manquent pas dans la peinture pour prendre des minutes. Ajouter un autre profil de cet acabit ? C’est un non ici.

13) Sacramento Kings

Malheureuse équipe du Play-in de l’Ouest, les Kings se retrouvent avec un 13e choix de Draft dont ils se seraient bien passés. Toutefois, maintenant qu’il est en leur possession, il va falloir l’utiliser. La saison des Kings a été plutôt régulière, terminée avec un bilan positif mais trop short pour accrocher les Playoffs. L’absence de Malik Monk sur la fin de saison fait très mal à l’heure du dernier rush, qui aurait potentiellement pu sauver Sacramento de la semaine de la mort. Effectif complet, avec beaucoup de monde dans le secteur poste 3-4.

À partir des derniers picks de la Lottery, l’aspect “valeur” du choix devient moins évident à mettre en avant dans un potentiel échange. C’est pour cela que les Kings devront sans doute ajouter un joueur avec le prospect fraîchement débarqué en cas de transfert. À voir comment Mike Brown souhaite améliorer son effectif, mais s’il repart avec les mêmes, il faut s’attendre à un parcours du combattant pour Tidjane, qui va se retrouver pris entre les feux de Keegan Murray, Harrison Barnes et même Trey Lyles. L’option conserver un choix tel que Salaün serait un mauvais calcul pour les Kings, qui ont déjà un profil similaire qui a déjà fait ses preuves en NBA en la personne de Keegan.

14) Portland Trail Blazers

Dernière destination possible pour Tidjane Salaün Le hasard de la vie a fait que Scoot Henderson a rejoint Portland en juin dernier, mais la quantité (Henderson, Simons, Sharpe, Brogdon) n’a pas été synonyme de qualité, la faute à de nombreuses blessures et à un Chauncey Billups qui peine à ne pas faire de peine sur le banc. Avant de regagner des matchs il y a du boulot cet été…

Destination promise à Tidjane Salaün par la mock draft ESPN, pas la meilleure du tout en termes de fit. Les jeunes talents de l’Oregon sont concentrés certes sur la ligne arrière, et Portland ne devrait pas mettre de moyens particuliers dans la conquête de victoires l’an prochain. À noter quand même la présence de Jerami Grant et Toumani Camara, qui squattent l’espace 3/4 et seront en concurrence avec le rookie. Deux profils compliqués à déloger, même si rien n’est impossible. On préfère en tout cas ici voir Tidjane plus bas, mais dans une meilleure situation pour jouer.

Sources : Spotrac, ESPN