Match 3 cette nuit de cette série 100% californienne entre les Warriors et les Kings. Golden State joue (enfin) à la maison après avoir essuyé deux défaites à l’extérieur. La victoire est obligatoire sous peine d’avoir 100% de chance d’être éliminé des Playoffs selon les stats. Mais les Warriors en sont-ils réellement capables sans Draymond Green sur le terrain ?

Alors que la tendance annonçait ce matchup comme étant le meilleur pour les Warriors et le pire pour les Kings, force est de constater que… non. Sacramento domine les débats et mène 2 à 0 dans la série. Après un Game 1 porté par un duo De’Aaron Fox – Malik Monk flamboyant, le Game 2 a été remporté de manière plus collective. Cette rencontre a surtout été marquée par l’écrasement du sternum de Domantas Sabonis par Draymond Green. D’ailleurs, le leader défensif de Golden State a été suspendu pour le Game 3. Cela constitue une vraie énigme sur l’état de la défense des Warriors. Déjà que cette saison, elle ne part pas de très haut (14e de toute la Ligue), sans le meilleur élément, on imagine encore mieux De’Aaron Fox la perforer de drives.

Draymond Green has been suspended for Game 3. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 19, 2023

Pourtant, les Warriors ont absolument besoin de cette victoire. Sans elle, ça fait 3-0 Kings. Les chiffres sont clairs : aucune franchise dans l’histoire des Playoffs n’a remonté un 3-0 lead. Certes, on parle de la dynastie Warriors capable de tout contre les Kings, qui ont été une punchline pendant 17 ans, mais les choses ont l’air d’avoir bien changé. Le bilan de ces Warriors depuis le début de leur histoire en 2015 sans Draymond est de 60 victoires pour 117 matchs joués, soit un peu plus de la moitié. Pour gagner sans lui, il va falloir un public à 200% et des Splash Bros impeccables en attaque car la défense risque de prendre tarif. Justement, en attaque, c’est le moment de step-up pour Kevon Looney. Et si Andrew Wiggins pouvait retrouver son niveau de 2022 pendant une soirée, les Guerriers prendraient volontiers. Le petit espoir pour les joueurs de la Baie reste ce statut incertain de Domantas Sabonis. Le Lituanien a une contusion au sternum et ne sera peut-être pas présent ce soir – ou du moins, pas à 100%. Le secteur intérieur local devrait alors souffler un peu en défense.

Rendez-vous donc ce soir à 4h pour cette rencontre inratable à l’Oracle Arena. Les Warriors ont un excellent bilan à domicile cette saison. Avec son expérience, cet effectif sait à quel point ce match est important et comment y attacher les performances nécessaires.