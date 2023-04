Officiel : les Kings joueront les Warriors au premier tour des Playoffs !

Assurés de terminer à la troisième place de la Conférence Ouest, les Kings attendaient impatiemment leur adversaire pour le premier tour des Playoffs. Ils sont désormais fixés : ce sera Golden State, le champion en titre !

C’est Draymond Green qui va être content.

Désireux de jouer les Kings pour des raisons de “proximité géographique” entre Sacramento et San Francisco, le haut parleur des Warriors a obtenu ce qu’il voulait, tandis que l’équipe de Sactown fêtera son grand retour en Playoffs face au champion en titre ! Golden State a effectivement confirmé sa sixième place à l’Ouest en démolissant Portland 157-101 pendant que les Kings (défaite 109-95 à Denver) ne jouaient plus grand-chose en cette dernière journée de saison régulière.

🚨 OFFICIEL : KINGS – WARRIORS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS ! pic.twitter.com/P1u0I0AWk4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Kings – Warriors, tête de série #3 vs tête de série #6, dans un derby de Californie du Nord qui promet une ambiance épique dans les deux salles, et notamment au Golden 1 Center qui va accueillir ses tout premiers matchs de Playoffs. Chose assez rare : le favori de cette confrontation n’est pas celui qui est le mieux classé et qui possède l’avantage du terrain, les Warriors étant beaucoup plus expérimentés avec leur ADN de winner. On parle du champion en titre, de Steph Curry, d’une dynastie, bref ça va être un sacré challenge pour une équipe de Sacramento que personne ou presque n’attendait là.

Mais au final, la gueule de l’adversaire importe peu pour les Kings. Les hommes de Mike Brown ont déjà réussi leur saison en retrouvant les Playoffs, alors cette série du premier tour va surtout représenter une grande fête pour tout Sacramento, qui attendait un tel moment depuis 2006 !