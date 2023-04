Décidément, cette soirée est placée sous le signe de la mandale à Minnesota. Après Rudy Gobert qui tente de castagner Kyle Anderson, on a eu Jaden McDaniels qui a réussi l’exploit de s’embrouiller avec un mur. Et vous savez quoi ? C’est le mur qui a gagné.

Récapitulons. Rudy Gobert a déjà craqué en plein temps-mort en faisant goûter ses phalanges au torse de Kyle Anderson. Séparés, les deux coéquipiers n’ont pas eu le temps d’aller plus loin mais le pivot français a été écarté pour le reste de la rencontre. Puis il y a eu le coup de sang du Prix Nobel Jaden McDaniels. Probablement jaloux du punch de Gobzilla, l’ailier des Wolves a choisi de répliquer, et de quelle façon ! Extrêmement frustré après une faute commise sur Larry Nance Jr., McDa’ s’est transformé en Mc JackDaniels et a envoyé une droite sur le premier truc qui s’est présenté à lui. Malheureusement, le truc en question est du genre assez robuste, puisqu’il s’agit… d’un mur. Et il a tout de suite été établi que le joueur ne pourrait pas non plus retourner sur le parquet.

Nan c’est historique les Wolves ce soir, Rudy a gouaché Kyle Anderson, la franchise lui a dit de rentrer chez lui, et Jaden McDaniels s’est blessé lui-même en frappant un mur, la franchise annonçant qu’il serait indisponible pour le reste du match 😭😭😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Minnesota Timberwolves F Jaden McDaniels — who was seen punching a wall on his way to the halftime locker room – has a fractured hand, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2023

Les Wolves ont immédiatement déclaré que McDaniels ne reviendrait pas du match, ce qui est logique lorsque l’on sait que le bougre s’est… fracturé la main. Oui oui, Jaden McDaniels s’est fracturé la main en cognant contre un mur. On se doutait que la blessure était assez grave en le voyant revenir avec le poignet enveloppé dans une serviette, mais cette blessure est probablement dans le top 10 des plus bêtes dans l’histoire de la NBA, et pas 10ème. Voir tout ça dans un match de basket est déjà assez surréaliste, mais lorsque le match en question peut déterminer une place au classement et un adversaire potentiel au play-in tournament, c’est carrément lunaire. Les nerfs semblent tendus à Minneapolis, et on pourrait voir KAT balancer un takedown à un arbitre ou Chris Finch envoyer son crâne dans celui de Willie Green qu’on ne serait pas forcément surpris…

Du grand Mendes de la part de Jaden McDaniels qui a mis un peu plus sa franchise en lumière ce soir, mais pas forcément de la meilleure des façons. Quoi qu’il en soit, s’il manque de combattants à l’UFC, Dana White peut venir piocher chez les Timberwolves, y a du candidat solide à engager pour mettre fin au règne de Jon Jones.