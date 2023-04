Le King a porté sa couronne ce soir ! LeBron James a porté les Lakers face à un Jazz clairement décidé à remporter son dernier match : 36 points, 6 rebonds, 6 passes… à 8/14 depuis Venice Beach ! La star des Lakers a planté les tirs à 3-points déterminants pour tuer le match, mais les Lakers joueront le Play-in face aux Wolves en début de semaine !

La célébration façon couronnement n’a pas été totalement usurpée pour LeBron James en fin de match face à Utah. Pas usurpée dans le sens où il a permis aux Lakers de remporter le match. Un peu usurpée dans le sens où malgré ce succès, les Lakers auront besoin de traverser la difficile et stressante épreuve du Play-in pour se qualifier officiellement aux Playoffs. Tout cela intervient dans une grosse dynamique, puisque La La Land possède le meilleur bilan de NBA depuis la trade deadline de février dernier.

Parlons de son match avant de parler de la suite. Nouvelle soirée de mammouth pour Bronbron, qui a régalé dans l’ensemble des secteurs du jeu. L’expérience a aussi parlé : aucune goutte de sueur froide quand le Jazz a mis la pression, notamment en fin de match. C’est d’ailleurs à cet instant précis que le King s’est sublimé, avec notamment une ficelle sur un tir pris de vraiment très, très loin.

8 THREES FOR LEBRON 👑

HE HAS 36 PTS. LAKERS LEAD ON ESPN pic.twitter.com/Hg7H6IVYdZ

— NBA (@NBA) April 9, 2023