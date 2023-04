Olivier Sarr et Ousmane Dieng ont bien profité des nombreuses minutes qui leur étaient offertes en cette dernière rencontre de saison régulière. Avant d’attaquer le Play-in, ils ont inscrit 22 points chacun. French connexion dans l’Oklahoma.

Après avoir vu ça…on peut mourir tranquille !

44 points combinés pour Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Les deux Français d’OKC se sont éclatés face aux Grizzlies dans une victoire (anecdotique), 115-100. En l’absence de Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort ou encore Jalen Williams, nos deux coqs ont fait les beaux toute la soirée en jouant plus de 40 minutes chacun.

Olivier Sarr d’abord, qui n’a quasiment pas joué de la saison nous sort une masterclass dans la peinture. L’intérieur termine avec 22 points et 15 rebonds à 10/15 au tir. Très solide, le n°30 d’OKC a même montré ses qualités de passeur avec ce caviar pour Wiggins :

Sarr finds Wiggs off the screen action 🤝 pic.twitter.com/BONryg9U0Y — OKC THUNDER (@okcthunder) April 9, 2023

Ousmane Dieng ensuite. Le rookie, plus habitué à rentrer en jeu, a claqué son career-high avec 22 unités et un très propre 8/15 au tir. Pas très loin d’un double-double voire d’un triple-double, le jeune lot-et-garonnais s’offre une feuille de stats bien noircie avec 9 passes et 8 rebonds. Il dépasse sa meilleure performance de la saison dans tous les compartiments du jeu. Complet, Ousmane doit encore s’améliorer sur ses shoots à longue distance. Il termine à 2/8 dans l’exercice ce soir. Perfectible.

Le Thunder affrontera les Pelicans lors du Play-in. Un match compliqué d’autant plus qu’il se jouera à l’extérieur pour Shai et sa bande. Pas dit que l’on voit beaucoup nos deux frenchies mais pour cette dernière en saison régulière, ils nous auront quand même bien fait plaisir.

Cocorico !