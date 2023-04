Les Lakers ont signé une sacrée remontada pour tenter d’accéder directement aux Playoffs. Malgré un LeBron James au four et au moulin, ils devront passer par le play-in pour espérer disputer la postseason. Et pour cela, il faudra passer sur le corps de Timberwolves agressifs, dans tous les sens du terme.

Los Angeles aura peut-être bien ses deux équipes en Playoffs cette saison après n’en avoir envoyé aucune l’année dernière. Si c’est validé pour les Clippers, il faudra encore fournir un petit effort pour les Lakers, 7èmes de la Conférence Ouest qui devront, malgré un LeBron James au four et au moulin face à Utah, disposer des Wolves, 8èmes et vainqueurs des Pelicans pour leur dernier match. Le vainqueur de ce match du mardi 11 avril accèdera directement aux phases finales pour affronter Memphis au premier tour, tandis que le perdant aura encore une cartouche dans le chargeur face au vainqueur de la confrontation entre Pelicans et Thunder, respectivement 9èmes et 10èmes de la Conférence Ouest, qui se déroulera le mercredi 12 avril.

🚨 OFFICIEL : LAKERS – WOLVES AU PLAYIN TOURNAMENT ! pic.twitter.com/AneEK6FawA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Après un début de saison catastrophique, les Lakers se sont peu à peu repris, grapillant les places au fur et à mesure et se prenant même à rêver d’une accession direct aux joutes printanières. Malheureusement pour la bande à LBJ et AD, ce run final est très impressionnant mais pas suffisant. En face, on retrouve des Wolves aux dents longues qui ont oscillé entre le bon et le moins bon tout au long de cette campagne, et qui vont jouer crânement leur chance quoi qu’il arrive. Même s’ils devront se passer de Jaden McDaniels, qui a perdu son duel face à… un mur, et peut-être même de Rudy Gobert, qui a tenté de castagner Kyle Anderson et qui sera peut-être suspendu par sa franchise qui lui a demandé de quitter le Target Center sans délai. Toutefois, avec un KAT de retour et un Anthony Edwards en mode démolition, ces Wolves peuvent espérer pas mal de choses, et bien malin celui qui pourrait prédire à l’avance le scénario de cette opposition.

LBJ et AD face à KAT et Ant-Man. Une opposition de styles entre deux équipes aux dents longues mais qui ont connu des saisons compliquées. Laquelle des deux verra sa saison s’arrêter brutalement ? Vous avez 4 heures.