Dans un match crucial pour la postseason entre les Wolves et les Pelicans, on savait que les nerfs pouvaient potentiellement être tendus. Mais on ne s’attendait pas à voir Rudy Gobert envoyer une patate à Kyle Anderson en plein temps-mort…

C’est ce qu’on appelle péter un câble.

Dans les dernières minutes de la première mi-temps, lors d’un temps-mort et alors que les Wolves étaient menés au score face aux Pelicans, le ton est monté entre les deux joueurs de Minnesota Rudy Gobert et Kyle Anderson. Jusqu’ici rien de fou, car ce n’est pas la première fois qu’on voit des coéquipiers s’embrouiller quand ça va mal. Sauf qu’ensuite…

RUDY GOBERT LE PÉTAGE DE CÂBLES ?!?! pic.twitter.com/OWEOwnNr5B — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Sous les caméras, Rudy a donc envoyé une patate en pleine poitrine à Kyle Anderson, qui a ensuite été retenu par ses coéquipiers pour éviter que l’altercation physique s’envenime encore un peu plus. Une image hallucinante, qui n’est pas s’en rappeler la droite envoyée par Draymond Green à Jordan Poole avant le début de la saison.

Alors que la deuxième mi-temps est seulement sur le point de reprendre, on ne sait pas ce qui a déclenché cette réaction complètement disproportionnée de Rudy Gobert. Qu’a dit Kyle Anderson au pivot français ? Quelle est la véritable source de l’embrouille ? Difficile à dire pour l’instant, il faudra attendre pour avoir des détails supplémentaires qui ne devraient pas tarder à tomber.

Aspect à garder en tête : Kyle Anderson est retourné sur le terrain après le temps-mort, tandis que Rudy Gobert est parti aux vestiaires et ne jouera plus de la rencontre…