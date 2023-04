A la tête du pire bilan de la NBA avec 16 victoires pour 66 défaites, Dwane Casey ne sera pas conservé en tant que coach de Detroit. Il reste toutefois dans le Michigan puisqu’il va intégrer le front-office de la franchise.

C’est la deuxième tête d’un entraîneur qui saute en quelques minutes en NBA. Stephen Silas ayant également vu son sort scellé quelques minutes plus tôt. C’est désormais au tour de Dwane Casey de voir son aventure de coach prendre fin à 8 Mile. Arrivé en 2018 après avoir glané le titre de coach de l’année avec les Toronto Raptors, Casey n’a pas connu le même succès chez les Pistons, avec une maigre qualification au premier tour des Playoffs en 2019, qui a débouché sur un sweep face aux Bucks pendant que son ancienne franchise remportait le titre face aux Warriors, alors doubles tenants du titre. Cette saison, Casey a ramé sévère sans Cade Cunningham et avec Killian Hayes, et la dernière défaite face aux Bulls est venue sceller un sort qui semblait inévitable depuis de longs mois.

Pistons coach Dwane Casey tells reporters in Detroit that “this is my last game” because he is “moving to the front office.” — Marc Stein (@TheSteinLine) April 9, 2023

Casey will join Detroit’s front office as the Pistons start a head coaching search. Bucks assistant Charles Lee and former Celtics coach Ime Udoka are expected to be among candidates for the Pistons job, sources say. https://t.co/sPmxLRXLrY — Shams Charania (@ShamsCharania) April 9, 2023

Casey reste toutefois dans l’organigramme des Pistons puisqu’il devrait se voir offrir un poste dans le front-office de la franchise. Le champion NBA 2011 en tant qu’assistant chez les Mavs a déjà trouvé son futur point de chute après avoir bouclé le dernier exercice à 17 victoires pour 65 défaites, ce qui représente le deuxième pire bilan de l’histoire de la franchise. Pour reprendre le coaching de la franchise, les Pistons pensent à engager Ime Udoka, l’ancien coach des Celtics qui était suspendu pour la saison 2022-2023, ou l’actuel assistant des Bucks Charles Lee.

Dwane Casey quitte donc le banc des Pistons pour s’installer dans les bureaux de la franchise. Une fin somme toute assez logique pour un coach qui était privé de Cade Cunningham, la principale arme de la franchise. Désormais, objectif Victor Wembanyama pour Motor City.