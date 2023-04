Cam Thomas a terminé très fort sa saison régulière en plantant 46 points dans une défaite 105-134 contre les Sixers. Le meneur de 21 ans devient le 5 ème joueur des Nets a réalisé 4 matchs au dessus des 40 unités dans une même saison. Celle là, on ne l’avait pas vu venir.

TIME TO SHINE ! Cam Thomas a profité d’un match sans enjeu sportif contre Philly pour claquer 46 points à 16/29 au tir dont un sublime 6/8 derrière l’arc. Le meneur remplaçant de Nets s’est bien éclaté dans le Barclays Center et a profité de 43 minutes de jeu. En réalisant un 4ème match au delà des 40 points cette saison, il devient le 5 ème joueur de la franchise à réaliser cette performance en saison régulière. Vince Carter, John Williamson, Kevin Durant et Kyrie Irving avaient eux aussi réussi cette performance avant lui. Club des 5 désormais.

Cam is COOKIN’ 🔥 He joins Vince Carter, John Williamson, Kevin Durant and Kyrie Irving as the fifth Nets player to have four 40-point games in a single season 🙌 pic.twitter.com/QFobMU5Xh1 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 9, 2023

Le bonhomme avait déjà pris feu au début du mois de février en enchaînant trois matchs de suite à 44,47 et 43 unités contre les Wizards, les Clippers et les Suns. Mine de rien le jeune meneur qui a fait ses classes à LSU College signe ici une performance statistique rare et rentre (un tout petit peu) dans l’histoire de sa franchise.

La défaite 105-134 ne change rien à la position finale des Nets qui terminent 6ème de cette conférence Est. Ils affronteront leur adversaire du soir les Sixers au premier tour des Playoffs. Les têtes présentes sur le parquet lors du Game 1 seront évidemment totalement différentes de celles que l’on a pu apercevoir ce soir. Mais pas impossible que Cam Thomas pointe le bout de son nez pendant cette série.

Rendez vous en Playoffs !

Source : ESPN