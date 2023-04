Ambiance festive à Miami pour la dernière apparition d’Udonis Haslem en saison régulière (et très probablement dernière tout court). Retour sur les hommages reçus par la légende du Heat.

C’est un véritable monument du Heat qui va tirer sa révérence en cette fin de saison. 20 ans après ses débuts avec la franchise, Udonis Haslem s’apprête à ranger les sneakers pour de bon. Peu importe si Miami va jusqu’au bout, le vétéran a annoncé que cette campagne 2022-23 serait la dernière de sa carrière. Du coup, l’heure est aux hommages et aux belles déclas d’amour pour le doyen de la Ligue. Pour cette dernière à l’American Airlines Arena, le vétéran a été gâté.

Il a notamment pu recevoir l’hommage de ses pairs et notamment ses (nombreux) anciens coéquipiers, toutes époques confondues, à travers une vidéo. LeBron James, Shaquille O’Neal, Gary Payton, Alonzo Mourning, et bien sûr son grand pote Dwyane Wade, il y a du très, très, très beau monde au rendez-vous.

You’re gonna need tissues handy for this one 🥹

Ahead of @ThisIsUD‘s final game his teammates from all eras of his 20 year career have nothing but love for OG pic.twitter.com/YjrE7wvkc5

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 8, 2023