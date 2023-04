Chet Holmgren au public du Thunder : “J’espère que ce n’est pas la dernière fois qu’on vous verra cette saison”

Pour le dernier match de saison régulière à domicile, Chet Holmgren a pris la parole pour remercier le public du Thunder… avec l’espoir de retrouvailles rapides en cas de qualification pour les Playoffs.

Saison frustrante pour Chet Holmgren. Pendant que la jeunesse d’OKC fait taire les pronostics en décrochant une place pour le Play-in Tournament, l’intérieur licorne continue sa convalescence après sa grave blessure de l’automne dernier, avec l’espoir d’un retour à 100% pour la rentrée prochaine. Présent au sein du groupe sans pouvoir jouer, le rookie a été choisi par la franchise pour remercier le public d’OKC à l’occasion de la possible dernière apparition des joueurs du Thunder avant de longs mois.

Chet Holmgren qui fait le speech de fin de saison régulière devant le public d’OKC. “J’espère que c’est pas la dernière fois qu’on vous verra cette saison.” pic.twitter.com/X3galQmIRL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

“Je tiens à saluer tous ceux qui ont dépensé leur argent durement gagné et leur temps pour venir nous soutenir cette saison. En tant qu’organisation, nous nous sommes efforcés de représenter cette ville et ses habitants du mieux que nous pouvions. Et nous espérons continuer à le faire à l’avenir”. “J’espère que ce n’est pas la dernière fois qu’on vous verra cette saison”.

Évidemment, la dernière phrase est un petit clin d’œil à la situation au classement du Thunder. Dixième et assuré de disputer le Play-in Tournament, OKC va devoir passer par deux matchs à élimination directe pour atteindre les Playoffs. Deux matchs qu’il faudra par ailleurs disputer… à l’extérieur. Autant dire que la seule option pour Shai Gilgeous-Alexander and co de revoir leur public est d’aller gagner leurs deux prochains matchs.

Demander à Chet Holmgren de faire ce discours de fin de saison est un beau geste de la part de la franchise. On ne part pas sur du classique avec le taulier SGA mais on rappelle qu’il y a un garçon plein de talent qui va bientôt revenir pour aider la franchise à franchir de nouveaux paliers. Le Thunder a montré de gros progrès cette saison et le pivot devrait permettre à tout ce beau monde de viser encore plus haut, s’il confirme l’énorme potentiel qui est le sien.