Après 82 matchs joués, on sait enfin qui se trouve où dans cette conférence Ouest qui n’a jamais été aussi serrée que cette saison. Après leur défaite face aux Wolves, les Pelicans terminent neuvième et affronteront le Thunder au play-in ce mercredi.

Ça y est. Le suspense prend fin. La saison régulière 2022-23 de NBA est terminée et nous savons désormais qui joue les Playoffs, qui joue le play-in et pourquoi pas Dallas . Dans cette deuxième catégorie, les Pelicans chutent à la neuvième place et accueilleront donc le Thunder pour le Game 2. Un match dans lequel NOLA sera favori de par son effectif plus complet et expérimenté. On se souvient aussi du merveilleux parcours de New Orleans en 2022 dans ce même play-in et les Spurs et surtout les Clippers s’en rappellent très bien aussi. OKC aura sa carte à jouer, attention, dans le sillage d’un Shai Gilgeous-Alexander qui réalise une saison de patron. SGA sera accompagné de Josh Giddey, Lu Dort et Jalen Williams qui, contrairement à son concurrent de la course au Rookie de l’année Paolo Banchero, jouera un peu de postseason dès sa première année chez les grands. Durant la régulière, les Pels ont dominé trois des quatre matchs qui opposait les deux franchises, bien qu’à chaque fois le résultat fut assez serré.

🚨 OFFICIEL : PELICANS – THUNDER AU PLAYIN TOURNAMENT ! pic.twitter.com/l5T5LLH66a — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Pour l’équipe du Bayou, cette présence au play-in tournament fait un peu tâche compte tenu de leurs ambitions initiales. Elle marque une stagnation dans le projet, la faute à un Brandon Ingram pas mal blessé en début de saison mais surtout à l’absence de Zion Williamson depuis début janvier. Le monstre de NOLA avait un dossier de MVP avant sa blessure et, forcément, les conséquences se font ressentir quand on l’enlève de l’effectif. Les Pels sont passés de premier de l’Ouest à neuvième en quelques semaines, la chute fait mal et on leur souhaite au moins un bon atterrissage, les vrais auront la ref.

Les Pelicans partent donc favoris, sur le papier, mais attention car les oiseaux ne volent jamais sereinement quand il y a du tonnerre…