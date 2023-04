Officiel : les Suns affronteront les Clippers au premier tour des Playoffs

Zou, les Clippers sécurisent la 5e place de l’Ouest et défieront les Clippers au premier tour des Playoffs 2023. Devin Booker contre Kawhi Leonard. Paul George face à Kevin Durant. Mason Plumlee ou Bismack Biyombo ? C’est pour bientôt.

C’est l’une des grosses séries “point d’interrogation” de ce premier tour de Playoffs. Deux dynamiques que tout oppose. Deux storytelling qui présentent assez de qualités pour envisager une qualification en demi-finale de conférence. Mais deux storytelling qui pourraient faire défaut aux protagonistes qui les constituent. On sait les Clippers dans le bon wagon depuis que Kawhi Leonard et Paul George ont la santé. On les sait en difficulté dès que l’un des deux grimace en se tenant le genou. Pour l’instant tout roule, mais la tempête peut venter à n’importe quel instant. Suffit de demander aux Clippers des Playoffs 2021. Concernant les Suns, l’irrégularité a souvent raison de leur bonne dynamique. On ne les connait pas solides sur l’entièreté d’une saison régulière, comme ils ont pu l’être sur les deux derniers exercices. L’équipe est friable, capable d’une série de six défaites en sept rencontres, soudainement interrompue par… sept victoire consécutives. Qu’est-ce que ça donnera en Playoffs ? Sortez le pendule et passez un coup de fil à madame Irma.

Les dates, les dates, les dates. Premier match dimanche prochain à on ne sait pas trop quelle heure. Second logiquement à deux jours d’intervalle, le surlendemain, soit mardi soir. C’est le rythme classique d’un premier tour de Playoffs, et c’est très bien comme ça puisqu’il nous faudra au moins une journée pour souffler entre les 45 points à 17/23 au tir de Kawhi Leonard, les 49 points à 20/29 de Kevin Durant, ou encore les 13 points à 2/17 au tir signés Paul George. On suivra forcément de très près Nicolas Batum, la seule attraction tricolore de cette postseason 2023. Du moins, la seule attraction tricolore à même de poser un classique sur cette postseason 2023. Pour Rudy Gobert cela s’annonce déjà compliqué. Pour Evan Fournier, ça l’est depuis longtemps. Merci Nico d’exister.