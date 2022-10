Cette saison, les déplacements dans le Minnesota sont tout sauf une partie de plaisir. Les Wolves ont une équipe bien chouette qui peut faire des misères à tout le monde et, forcément, ce n’est pas l’endroit idéal pour décrocher sa première victoire de la saison. C’est ce que les Lakers ont rapidement compris cette nuit.

Si LeBron James avait indiqué qu’il restait encore 78 matchs aux Lakers pour relever la tête, et bien il n’en reste désormais plus que 77. Pas besoin de faire les étonnés puisque cette cinquième défaite était bien prévisible, pour des Californiens privés d’Anthony Davis au coup d’envoi, mal de dos, tu connais. Une entame de match que n’a pas vu Russell Westbrook qui endossait le rôle de sixth man aujourd’hui. La rencontre débute tranquillement, les Wolves prennent la tête, lorsque les mâchoires du Loup se referment il est bien difficile de s’en extirper, et les Lakers ne le feront pas. Au contact mais derrière pendant tout le match, les sbires de LeBron commettent trop de pertes de balle et d’erreurs défensives pour réellement inquiéter la franchise du Minnesota. Jaden McDaniels fait honneur à ses racines bretonnes (non) en balançant 4 crêpes, D’Angelo Russell joue au voleur (6 interceptions), Anthony Edwards fait du Ant-Man avec 29 pions à 11/22 au shoot tandis que Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert défoncent la raquette des Lakers. 22 points et 21 rebonds pour Gobzilla, 21 unités et 8 rebonds pour KAT, tout ça sans transpirer énormément. Bref, quatre quart-temps, buzzer final, 111-102, chantier terminé et les Wolves qui gagnent un match qu’ils ont toujours contrôlé. Histoire de bien remuer le couteau dans la plaie, les fans de Minnesota ont d’ailleurs tenu à rappeler le bilan de l’adversaire du soir… sympa non ?

Wolves fans chanting « 0-5 » at the end of their win over the Lakers 😬 pic.twitter.com/5RahhqkO36 — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 29, 2022

0-5, les nuits se suivent et se ressemblent à Hollywood. Peu importe les présents, quels que soient les absents, les Lakers souffrent des mêmes maux. Un manque d’adresse, même si le taux de réussite est le « meilleur de la saison » avec 31% depuis le parking, un déficit de défense et surtout de cohésion. L’absence d’AD a délaissé un secteur intérieur qui ne faisait pas franchement peur, Darvin Ham a tenté des choses en modifiant à nouveau son cinq de départ et en utilisant le Brodie en sortie de banc. Une expérience mitigée avec un Westbrook retrouvé sur certaines séquences, mais toujours aussi peu connecté à ses coéquipiers et à la réalité, en témoigne trois possessions jouées… avec une chaussure en moins…

Westbrook is so bad he’s playing with 1 shoe too pic.twitter.com/9ti7Sesg6X — Terrance 💫 (@LakerPrimeTime) October 29, 2022

Cette phrase pourrait d’ailleurs très bien résumer la situation des Lakers. Russell Westbrook joue en chaussettes, LeBron tente de colmater cinq postes en même temps et score 28 points, mais les Lakers finissent à 0-5. Attention, record de franchise égalé dans deux rencontres et quand on regarde le calendrier qui arrive – Nuggets, Pelicans, Jazz ou encore Cavs- pour le roster de LA, on se dit que « l’exploit » n’est plus très loin. En attendant, LeBron James peut toujours se consoler avec une nouvelle première place all-time en NBA, celle du nombre de matchs à 20 points ou plus.

Le chemin de croix continue pour les Lakers avec cette nouvelle défaite face aux Wolves. 0-5, le bilan fait très mal à la tête et Rob Pelinka devrait peut-être songer à se mettre au travail pour régler quelques problèmes. En attendant, Minnesota revient à la quatrième place à l’Ouest, et eux (aussi ?) sont bien à leur place !

