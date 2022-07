Quelques semaines après le trade de Rudy Gobert aux Wolves, on a enfin entendu Karl-Anthony Towns sur le sujet. Présent en conférence de presse pour annoncer sa prolongation dans le Minnesota, l’intérieur All-Star n’a pas mâché ses mots. Pour lui, les Wolves sont maintenant candidats au titre, avec une raquette hyper-complémentaire qui risque de faire beaucoup de dégâts.

De retour en Playoffs pour la première fois depuis 2018, les Wolves ont finalement été un peu justes pour passer face aux Grizzlies de Ja Morant. Une défaite au premier tour (4-2) qui a visiblement donné envie à la franchise d’accélérer et de passer un gros cap cet été. Après l’arrivée de Tim Connelly, nouveau président des opérations basket, l’équipe du Minnesota a décidé de faire péter un gros trade pour récupérer Rudy Gobert. Un joli coup à tenter, puisque les Wolves disposeront la saison prochaine d’une raquette assez monstrueuse : avec Rudy Gobert, ils associent un défenseur élite (3 fois élu défenseur de l’année et autant de sélections au All-Star Game) à Karl-Anthony Towns, l’un des pivots les plus doués de la Ligue offensivement. Présent face aux médias à l’occasion de l’annonce de son extension de contrat, Charles-Antoine Villes en a profité pour donner son avis sur ce que change l’arrivée de Rudy pour la franchise du Minnesota. Et le moins que l’on puise dire, c’est que les ambitions sont très hautes dans le Midwest :

« Maintenant, c’est le titre ou rien. Vous devez penser cela, c’est vraiment ce qui est en jeu. Je ne pense pas que les fans accepteraient une élimination en Finale de Conférence, soyons réalistes. Les objectifs sont élevés, la pression est forte et c’est tout cela qui devrait nous amener à apprécier encore plus de jouer au basket. » – Karl-Anthony Towns

Les Wolves candidats au titre, rien que ça. La décla peut surprendre, mais elle a un certain sens quand on voit ce que la franchise a lâché dans le trade de Gobert. 5 joueurs sont partis, accompagnés de 4 futurs choix de premier tour de Draft. Un package important qui compromet l’avenir des Loups si le pari ne fonctionne pas. Mais en même temps, l’opportunité qui s’est présentée est belle et on se retrouve face à un duo qui pourrait cartonner à-peu-près 100% des secteurs intérieurs chez l’Oncle Sam. Karl-Anthony Towns lui-même semble emballé par le move de ses dirigeants et souligne sa complémentarité avec son nouveau gars :

« Rudy va jouer un rôle important pour nous permettre de devenir une équipe du calibre d’un champion. Mon travail consistera à l’aider autant qu’il va m’aider. Ses forces sont mes faiblesses et ses faiblesses sont mes forces, donc nous serons capables de jouer l’un pour l’autre. »

L’un des défenseurs les plus dissuasifs de la Ligue associé à un gros talent offensif dans le même secteur de jeu ? Voilà qui promet pour la saison prochaine, surtout quand on se dit que les deux hommes devraient être bien accompagnés par des gars comme D’Angelo Russell ou Anthony Edwards. En tout cas, cette équipe des Wolves s’annonce très sexy à voir jouer et risque de provoquer des clics dès la saison prochaine. C’est bien de bomber le torse l’été devant la presse, mais il faudra évidemment valider tout ça sur les parquets dès l’automne prochain. Même si le titre n’est pas au bout, il est temps pour les Loups d’envoyer un message fort au reste de la Ligue.

Une raquette Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert, difficile de demander mieux dans la NBA actuelle. L’association est très prometteuse sur le papier et tout le monde semble satisfait de la configuration de l’équipe du côté des Wolves. Il faut maintenant bosser pour convertir tout ce potentiel en victoires et (enfin) passer un cap.

